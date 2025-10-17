"Situación desgarradora": habló el hermano del hombre de 69 años atacado por un pitbull en Río Negro

Un hombre de 69 años se encuentra internado en estado grave luego de ser atacado por un perro de raza pitbull en Fray Bentos, Río Negro. La víctima sufrió graves heridas en el rostro, específicamente en la mandíbula. En diálogo con el medio local Impacto Noticias, el hermano de la víctima, José Ferreyra, reveló que el estado de salud de su hermano es crítico, diagnóstico que confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía departamental.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“Está grave, en CTI, con respiración artificial”, dijo Ferreyra, quien reconstruyó el momento en el que se enteró del ataque. “Yo estaba trabajando y llaman a uno de los compañeros, que mi hermano había tenido un accidente. En ese momento salimos para el hospital, me llevaron los compañeros y ahí me encuentro con la situación desgarradora. La doctora me dijo que el perro le había desgarrado toda la cara. Cuando lo vi, fue una impresión que no le deseo a nadie”, relató.

La víctima recibió una herida en rostro que dejó colgajos de piel y fractura de maxilar superior y mandíbula. La entidad de las heridas fue tal que casi provocó el desprendimiento de mandíbula. Fue traslado al Hospital Maciel, donde permanece intubado en estado grave, pero estable, confirmó El Observador.

“Le pusieron morfina o algo por el estilo, lo durmieron y a las diez de la noche lo llevaron a Montevideo. En este momento, el último parte que puedo dar, es que está grave, en CTI, con respiración artificial y, según el médico, hay que esperar”, agregó el hermano de la víctima.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, José Ferreyra aseguró que no buscará acciones penales contra el propietario del animal. “Mi idea no es ni hacerle juicio ni sacarle plata, yo lo único que le dije es qué van a hacer con el perro. Porque hoy le tocó a mi hermano, pero mañana cruza a niños que salen de la escuela y puede agarrar a un niño. No estoy pidiendo que lo mate al perro, porque yo tengo un labrador y quiero a los animales. Pero que busque una solución, quiero justicia en el sentido de que al perro lo lleven a algún lado, porque va a lastimar o matar a un niño”, señaló Ferreyra. Trabaja en el caso la fiscal Guillermina Chouy.