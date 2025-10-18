Dólar
/ Mundo / PERNAMBUCO

Un ómnibus de pasajeros chocó y volcó en Brasil: hay al menos 15 muertos

El accidente sucedió este viernes de noche en el estado de Pernambuco; la policía local investiga las causas

18 de octubre 2025 - 11:38hs
Foto del accidente de tránsito de Pernambuco, estado de Brasil, donde murieron al menos 15 personas

Foto del accidente de tránsito de Pernambuco, estado de Brasil, donde murieron al menos 15 personas

Foto: AFP / Policía Federal de Carretera de Brasil

Por lo menos 15 personas se murieron en Pernambuco, estado de Brasil, tras un accidente de tránsito en el ómnibus en el que viajaban. Las causas todavía se investigan, informó la policía local.

El accidente sucedió en una ruta este viernes por la noche luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en cuya lista de pasajeros figuraban 30 personas.

El conductor "entró en contramano y chocó contra unas rocas en el margen de la ruta; enseguida volvió al sentido correcto, chocó contra un terraplén de arena y volcó", indicó una nota de la policía de tránsito en Pernambuco.

"Las causas del accidente están siendo investigadas", agregó.

Los fallecidos registrados hasta ahora son 11 mujeres y 4 hombres. Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no fue confirmada.

Tampoco se informaron las localidades de destino y salida del ómnibus, que chocó en la región conocida como Agreste de Pernambuco.

El conductor sufrió heridas leves y pasó por un test de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría.

"Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad", detalló la nota policial.

Con información de AFP

