Un ómnibus de pasajeros chocó y volcó en Brasil: hay al menos 15 muertos

Por lo menos 15 personas se murieron en Pernambuco, estado de Brasil, tras un accidente de tránsito en el ómnibus en el que viajaban. Las causas todavía se investigan, informó la policía local.

El accidente sucedió en una ruta este viernes por la noche luego de que el conductor perdiera el control del vehículo en cuya lista de pasajeros figuraban 30 personas.

El conductor "entró en contramano y chocó contra unas rocas en el margen de la ruta; enseguida volvió al sentido correcto, chocó contra un terraplén de arena y volcó", indicó una nota de la policía de tránsito en Pernambuco.

"Las causas del accidente están siendo investigadas", agregó.

Los fallecidos registrados hasta ahora son 11 mujeres y 4 hombres. Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no fue confirmada.

Tampoco se informaron las localidades de destino y salida del ómnibus, que chocó en la región conocida como Agreste de Pernambuco.

El conductor sufrió heridas leves y pasó por un test de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría.

"Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad", detalló la nota policial.

