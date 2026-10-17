Liverpool vs Peñarol por el Torneo Clausura: día, hora, cancha, entradas, árbitros y por dónde verlo

Peñarol visitará a Liverpool en el partido más importantes de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 , en un duelo directo por los primeros puestos del campeonato. Los negriazules tienen un punto de ventaja sobre los aurinegros, que buscarán ganar para superarlos en la tabla de posiciones que es liderada por Montevideo City Torque.

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El equipo dirigido por Diego Aguirre, líder de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya, afrontará un encuentro clave en la recta final de la temporada ya sabiendo que tiene a Nacional al acecho

El partido entre Liverpool y Peñarol se jugará este domingo 18 de octubre .

El encuentro comenzará a la hora 18.30 .

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¿Dónde juegan Liverpool vs Peñarol?

El partido se disputará en el Parque Alfredo Víctor Viera.

¿Dónde ver Liverpool vs Peñarol?

El partido entre Liverpool y Peñarol se podrá ver en vivo por VTV en televisión por cable y por Disney+ en streaming.

Entradas para Liverpool vs Peñarol: precios y dónde comprarlas

Liverpool fijó los precios de las entradas para el encuentro ante Peñarol, con boletos para los hinchas aurinegros desde $ 790.

Los precios son los siguientes:

Hinchas de Liverpool

Socios: ingresan gratis.

Entradas generales: $ 300.

Hinchas de Peñarol

Tribuna Jorge Barrios: $ 790.

Tribuna Obdulio Varela: $ 1.000.

Las entradas se venden a través de Cobraticket.uy y Abitab.

Equipo arbitral para Liverpool vs Peñarol

El encuentro será dirigido por Esteban Ostojich, acompañado por Carlos Barreiro y Federico Piccardo como asistentes.

El cuarto árbitro será Felipe Vikonis, mientras que en el VAR estarán Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Liverpool vs Peñarol: un duelo clave por el Torneo Clausura

El partido tendrá especial importancia para la definición del campeonato, ya que Liverpool llega con un punto de ventaja sobre Peñarol en la tabla de posiciones del Clausura.

Una victoria le permitirá al equipo de Diego Aguirre superar a los negriazules y mejorar sus posibilidades de conquistar el título.

Además, Peñarol buscará defender su liderazgo en la Tabla Anual, otro de los grandes objetivos de los aurinegros en la temporada 2026.