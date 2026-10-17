Sorpresa en la recta final del Torneo Clausura: Guillermo de Amores estaba cerca de Central Español, pero cambió de rumbo y será nuevo jugador de Deportivo Maldonado

Cuando parecía que iba a firmar por Central Español , el arquero Guillermo de Amores cambió su rumbo y se convertirá en los próximos días en nuevo jugador de Deportivo Maldonado , que sufrió la lesión de su golero Diego Segovia para la recta final del Torneo Clausura .

El Depor salió a buscar un golero libre de urgencia luego de que Segovia sufriera una rotura de ligamentos cruzados , cuando el equipo pelea tanto por el Torneo Clausura como por la punta de la Tabla Anual.

El nombre elegido fue De Amores , que también fue buscado por Central Español , club que ha tenido muchos problemas con sus goleros. Rodolfo Alves está lesionado y Emiliano Márquez , que se había recuperado de un desgarro, se volvió a lesionar el pasado fin de semana ante Nacional. Su único golero de Primera disponible es Federico Pintado , que llegó cedido desde Cerro Largo en agosto.

Desde Central pensaron que De Amores iba a llegar al club, pero a último momento el exjugador de Peñarol cambió de parecer y arregló con Deportivo Maldonado.

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Otro arquero que es baja por una dura lesión: Deportivo Maldonado confirmó la rotura que sufrió Diego Segovia

Según informaron distintos medios y confirmaron fuentes del Depor a Referí, el arquero de 31 años firmará su contrato en el arranque de la semana que viene.

No estará disponible para enfrentar a Nacional este lunes en el Gran Parque Central, pero sí podrá jugar los últimos cuatro encuentros del Clausura.

Guillermo De Amores no juega desde el 23 de mayo con la camiseta de Millonarios de Colombia, en el empate 2-2 ante Boyacá Chicó por la Copa Colombia. Solo disputó cinco encuentros en el primer semestre de 2026, en los que recibió nueve goles. A mitad de año quedó libre.