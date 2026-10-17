El calendario de Peñarol en la recta final del Torneo Clausura, y el encuentro en el que puede abrochar la Tabla Anual para meterse en la definición del campeonato

Peñarol busca quedarse con la punta de la Tabla Anual para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya , y para eso deberá defender le ventaja que tiene actualmente en las últimas cinco fechas del Torneo Clausura , en las que se cruzará con un rival directo y a dos equipos que pelean el descenso.

Con cinco encuentros restantes, Peñarol lidera la Anual con 63 puntos , producto de 19 partidos ganados, siete empatados y seis perdidos , y con la quita de un punto por lo ocurrido en el pasado clásico. Deportivo Maldonado lo sigue con 59 unidades , en lo que parece ser una pelea mano a mano por la acumulada, mientras que Torque está tercero con 57 puntos y Nacional está cuarto con 55.

El carbonero se enfrentará a Liverpool este domingo a las 18:30 en el Parque Viera por la fecha 11 del Clausura, en un encuentro clave por la última competencia del año. El negriazul está segundo con 21 puntos , a una unidad del puntero Montevideo City Torque , mientras que Peñarol está tercero con 20.

En la fecha 12 el rival será Juventud de Las Piedras , en un encuentro pactado inicialmente para el sábado 24 en el Parque Artigas , y luego será el turno de Wanderers , equipo que lucha por quedarse en Primera. En el medio de estos encuentros, el martes 27 de octubre el manya jugará contra Torque por la fase 2 de la Copa AUF Uruguay , en un encuentro de eliminación directa.

La sorpresa defensiva de Diego Aguirre en Peñarol: Ignacio Alegre será el lateral derecho ante Liverpool por el Torneo Clausura

Si se mantienen los cuatro puntos de ventaja que tiene sobre el escolta Deportivo Maldonado, el carbonero puede abrochar la Anual en la fecha 14 contra Defensor Sporting, con la que ganaría un lugar en la final del campeonato y esperaría al ganador de la semifinal entre Racing y el ganador del Torneo Clausura.

Si gana la última competencia del año y termina como puntero de la acumulada, el carbonero se consagrará campeón uruguayo si vence en la semifinal a Racing.

Con una definición apretada, todo indica que el Clausura se definirá en la última fecha, en la que Peñarol jugará contra Cerro Largo, otro rival que pelea el descenso. En este partido el carbonero volverá a contar con público local, luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le cerrara el estadio por cuatro partidos como sanción por los incidentes ocurridos en el último clásico contra Nacional.

El calendario de Peñarol en la recta final del año

FECHA TORNEO RIVAL LOCAL O VISITANTE HORARIO Domingo 18 de octubre Torneo Clausura- Fecha 11 Liverpool Visitante (Parque Viera) 18:30 Sábado 24 de octubre Torneo Clausura- Fecha 12 Juventud de Las Piedras Visitante (Parque Artigas) 16:00* Martes 27 de octubre Copa AUF Uruguay- Fase 2 Montevideo City Torque Local 20:00 Torneo Clausura- Fecha 13 Wanderers Local Torneo Clausura- Fecha 14 Defensor Sporting Visitante Torneo Clausura- Fecha 15 Cerro Largo Local

*La fijación de la fecha 12 del Torneo Clausura es condicional, por lo que puede tener cambios.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual