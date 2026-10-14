Boston River 0 (4)-0 (3) River Plate por la Copa AUF Uruguay: por penales, el Sastre le ganó al darsenero y pasó a octavos de final

Boston River derrotó 4-3 por penales a River Plate en el estadio Campeones Olímpicos de Florida en partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario.
Los 16 equipos que superaron la fase de grupos ya están en fase de playoffs por el lado del cuadro profesional.
Así arrancó jugando Boston River que ahora es dirigido por Jorge Cazulo:
Así comenzó jugando River Plate, equipo de Damián Santín:
A los 8 minutos se lesionó Gabriel Costa, uruguayo nacionalizado peruano, entrando en su lugar Clemente Pérez.
El partido terminó 0-0 con River Plate generando las opciones más claras de gol. Una fue restada de la línea, mientras que el golero Juan González tuvo un par de intervenciones brillantes.
Matías De los Santos abrió la tanda de penales para River, anotando. Rodrigo Saravia, para Boston, lo empató con precisa ejecución.
Mauricio Gómez falló su remate que se estrelló en el vertical derecho. Leonardo Suárez, en tanto, no pudo con Damián Frascarelli que le atajó notablemente su disparo.
Carlos "Paco" Rodríguez metió el 2-1 para River Plate. Jairo O'Neill pateó fuerte, alto y al medio y acertó: 2-2.
Mathías Rodríguez elevó su disparo por encima del travesaño. Francisco Bonfiglio acertó y puso a Boston 3-2 arriba.
Lucas Camejo metió de zurda el quinto de River: 3-3. Leandro Suhr liquidó la serie pateando a la izquierda de Frascarelli. Boston River ganó 4-3 y espera rival en octavos de final.
Fase 2, llave profesional de la Copa AUF Uruguay
|Partido
| Día
| Hora
| Cancha
|Cerrito 1-1 (3-4) Wanderers
|Miércoles 7 de octubre
|15.30
|Maracaná
| Plaza Col. 0-1 Juventud
|Miércoles 7 de octubre
|20.00
|Prandi
| Boston R. 0-0 (4-3) River
|Miércoles 14 de octubre
|15.30
|Campeones Olímpicos
| D. Maldonado vs Albion
|Miércoles 14 de octubre
|21.00
|D. Burgueño Miguel
| Central Esp. vs Danubio
|Jueves 15 de octubre
|16.00
|Palermo
| Nacional vs Rentistas
|Jueves 15 de octubre
|20.00
|Gran Parque Central
| Liverpool vs Cerro Largo
|Miércoles 21 de octubre
|16.00
|Viera
| Peñarol vs City Torque
|Martes 27 de octubre
|20.00
|Campeón del Siglo
Fase 2, llave amateur de la Copa AUF Uruguay
|Partido
| Día
| Hora
| Cancha
|Nacional de Florida 2-0 Rincón
|Domingo 4 de octubre
|
|Dickinson
| Lito 2-0 Durazno FC
|Domingo 4 de octubre
|
|Parque Ancap
| Ferro Carril 2-1 Real Montevideo
|Domingo 4 de octubre
|
|Dickinson
| Gladiador 1-1 (4-1) Sportivo Barracas
|Domingo 4 de octubre
|
|Dickinson
| Racing de Durazno 0-1 San Carlos
|Domingo 4 de octubre
|
|Silvestre Landoni
| Río Negro (San José) 1-4 Wanderers de Durazno
|Domingo 4 de octubre
|
|Casto Martínez Laguarda
| Libertad 3-1 Bella Vista
|Miércoles 7 de octubre
|
|Álvaro Pérez
| Porongos vs. D. Italiano
|Miércoles 21 de octubre
|21.00
|J. A. Lavalleja de Flores