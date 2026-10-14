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Boston River 0 (4)-0 (3) River Plate por la Copa AUF Uruguay: por penales, el Sastre le ganó al darsenero y pasó a octavos de final

River Plate, con un equipo alternativo, mereció más en los 90' pero se encontró con un Juan González estupendo; en los penales pasó Boston River

14 de octubre de 2026 17:44 hs
Boston River

Boston River

Foto: @bostonriver
Brian Ferrarés&nbsp;

Brian Ferrarés 

Foto: @cariverplateuru

Boston River derrotó 4-3 por penales a River Plate en el estadio Campeones Olímpicos de Florida en partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario.

Los 16 equipos que superaron la fase de grupos ya están en fase de playoffs por el lado del cuadro profesional.

Así arrancó jugando Boston River que ahora es dirigido por Jorge Cazulo:

Así comenzó jugando River Plate, equipo de Damián Santín:

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A los 8 minutos se lesionó Gabriel Costa, uruguayo nacionalizado peruano, entrando en su lugar Clemente Pérez.

El partido terminó 0-0 con River Plate generando las opciones más claras de gol. Una fue restada de la línea, mientras que el golero Juan González tuvo un par de intervenciones brillantes.

Matías De los Santos abrió la tanda de penales para River, anotando. Rodrigo Saravia, para Boston, lo empató con precisa ejecución.

Mauricio Gómez falló su remate que se estrelló en el vertical derecho. Leonardo Suárez, en tanto, no pudo con Damián Frascarelli que le atajó notablemente su disparo.

Carlos "Paco" Rodríguez metió el 2-1 para River Plate. Jairo O'Neill pateó fuerte, alto y al medio y acertó: 2-2.

Mathías Rodríguez elevó su disparo por encima del travesaño. Francisco Bonfiglio acertó y puso a Boston 3-2 arriba.

Lucas Camejo metió de zurda el quinto de River: 3-3. Leandro Suhr liquidó la serie pateando a la izquierda de Frascarelli. Boston River ganó 4-3 y espera rival en octavos de final.

Fase 2, llave profesional de la Copa AUF Uruguay

Partido Día Hora Cancha
Cerrito 1-1 (3-4) Wanderers Miércoles 7 de octubre 15.30 Maracaná
Plaza Col. 0-1 Juventud Miércoles 7 de octubre 20.00 Prandi
Boston R. 0-0 (4-3) River Miércoles 14 de octubre 15.30 Campeones Olímpicos
D. Maldonado vs Albion Miércoles 14 de octubre 21.00 D. Burgueño Miguel
Central Esp. vs Danubio Jueves 15 de octubre 16.00 Palermo
Nacional vs Rentistas Jueves 15 de octubre 20.00 Gran Parque Central
Liverpool vs Cerro Largo Miércoles 21 de octubre 16.00 Viera
Peñarol vs City Torque Martes 27 de octubre 20.00 Campeón del Siglo

Fase 2, llave amateur de la Copa AUF Uruguay

Partido Día Hora Cancha
Nacional de Florida 2-0 Rincón Domingo 4 de octubre Dickinson
Lito 2-0 Durazno FC Domingo 4 de octubre Parque Ancap
Ferro Carril 2-1 Real Montevideo Domingo 4 de octubre Dickinson
Gladiador 1-1 (4-1) Sportivo Barracas Domingo 4 de octubre Dickinson
Racing de Durazno 0-1 San Carlos Domingo 4 de octubre Silvestre Landoni
Río Negro (San José) 1-4 Wanderers de Durazno Domingo 4 de octubre Casto Martínez Laguarda
Libertad 3-1 Bella Vista Miércoles 7 de octubre Álvaro Pérez
Porongos vs. D. Italiano Miércoles 21 de octubre 21.00 J. A. Lavalleja de Flores

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