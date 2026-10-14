Boston River 0 (4)-0 (3) River Plate por la Copa AUF Uruguay: por penales, el Sastre le ganó al darsenero y pasó a octavos de final

Boston River derrotó 4-3 por penales a River Plate en el estadio Campeones Olímpicos de Florida en partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa AUF Uruguay . El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario.

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Los 16 equipos que superaron la fase de grupos ya están en fase de playoffs por el lado del cuadro profesional.

Así arrancó jugando Boston River que ahora es dirigido por Jorge Cazulo:

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A los 8 minutos se lesionó Gabriel Costa, uruguayo nacionalizado peruano, entrando en su lugar Clemente Pérez.

El partido terminó 0-0 con River Plate generando las opciones más claras de gol. Una fue restada de la línea, mientras que el golero Juan González tuvo un par de intervenciones brillantes.

Matías De los Santos abrió la tanda de penales para River, anotando. Rodrigo Saravia, para Boston, lo empató con precisa ejecución.

Mauricio Gómez falló su remate que se estrelló en el vertical derecho. Leonardo Suárez, en tanto, no pudo con Damián Frascarelli que le atajó notablemente su disparo.

Carlos "Paco" Rodríguez metió el 2-1 para River Plate. Jairo O'Neill pateó fuerte, alto y al medio y acertó: 2-2.

Mathías Rodríguez elevó su disparo por encima del travesaño. Francisco Bonfiglio acertó y puso a Boston 3-2 arriba.

Lucas Camejo metió de zurda el quinto de River: 3-3. Leandro Suhr liquidó la serie pateando a la izquierda de Frascarelli. Boston River ganó 4-3 y espera rival en octavos de final.

Fase 2, llave profesional de la Copa AUF Uruguay

Partido Día Hora Cancha Cerrito 1-1 (3-4) Wanderers Miércoles 7 de octubre 15.30 Maracaná Plaza Col. 0-1 Juventud Miércoles 7 de octubre 20.00 Prandi Boston R. 0-0 (4-3) River Miércoles 14 de octubre 15.30 Campeones Olímpicos D. Maldonado vs Albion Miércoles 14 de octubre 21.00 D. Burgueño Miguel Central Esp. vs Danubio Jueves 15 de octubre 16.00 Palermo Nacional vs Rentistas Jueves 15 de octubre 20.00 Gran Parque Central Liverpool vs Cerro Largo Miércoles 21 de octubre 16.00 Viera Peñarol vs City Torque Martes 27 de octubre 20.00 Campeón del Siglo

Fase 2, llave amateur de la Copa AUF Uruguay