Liverpool derrotó en los penales a Racing 4-2 tras igualar 2-2 en los 120 minutos este viernes a la noche por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y de esa manera, clasificó directamente a la final de la misma ante Peñarol, que esperaba ya que había ganado previamente la Tabla Anual.
Con el triunfo en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, Liverpool se aseguró la fase de grupos de la Copa Libertadores y US$ 3 millones
Los negriazules tienen mucho para festejar con ese gol en la adición y los dos penales atajados por Mathías Benatene en la definición