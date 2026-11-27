Los jugadores de Liverpool celebran la victoria ante Racing por penales en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Liverpool derrotó en los penales a Racing 4-2 tras igualar 2-2 en los 120 minutos este viernes a la noche por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y de esa manera, clasificó directamente a la final de la misma ante Peñarol, que esperaba ya que había ganado previamente la Tabla Anual.

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Liverpool clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores Con esta victoria, Liverpool logró la clasificación directa a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Cabe recordar que Peñarol hasta ahora era el único que lo había conseguido, debido justamente a que había conseguido la Tabla Anual.