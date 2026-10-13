Otro arquero que es baja por una dura lesión: Deportivo Maldonado confirmó la rotura que sufrió Diego Segovia

Deportivo Maldonado , uno de los equipos en la definición de la Liga AUF Uruguay , confirmó la baja de su arquero, Diego Segovia , quien sufrió una importante lesión en el último partido ante Liverpool con empate 1-1 en el Campus de Maldonado.

Por problemas en la rodilla, el golero titular ese día tuvo que ser sustituido a los 57 minutos por Adriano Freitas .

Finalmente, la SAD al frente del equipo fernandino confirmó que el golero tuvo rotura del ligamento cruzado anterior .

Diego Segovia, golero de Deportivo Maldonado, con una botella que le tiró la hinchada de Peñarol

“El Club Deportivo Maldonado SAD informa que el futbolista Diego Segovia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en la pierna izquierda”, indicó el informe médico publicado este lunes.

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“Se comienza a trabajar a la brevedad sobre el proceso de recuperación”, agrega la nota, sin especificar los tiempos en los que el arquero estará afuera de las canchas, en una lesión que lleva una intervención quirúrgica y varios meses de puesta a punto.

Otra lesión de arquero en pocos días

La lesión de Segovia se suma a las que otros arqueros sufrieron en las últimas dos fechas del Torneo Clausura.

Nacional tuvo la baja de Luis Mejía en el anterior partido frente a Montevideo City Torque, el lunes pasado, y en su lugar pasó a ser titular el argentino Alexi Martín Arias, quien lo reemplazó aquel día y estuvo en el arco este domingo ante Central Español.

Luis Mejía Foto: Dante Fernández/Focouy

Y ese día los palermitanos sufrieron la lesión de Emiliano Márquez, quien regresaba de una recuperación y volvió a sentirse en la zona de gemelos.

Emiliano Márquez Foto: Dante Fernández/Focouy

Central Español también tiene la baja del brasileño Rodolfo, desde hace ya varios meses, y quien volvió a atajar fue Federico Pintado, quien había reemplazado a ambos y lo hizo este domingo al tener que salir Márquez.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, el próximo lunes, Nacional recibirá a Deportivo Maldonado, encuentro que tendrá a los arqueros suplentes en cancha.