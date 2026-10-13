Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DEPORTIVO MALDONADO

Otro arquero que es baja por una dura lesión: Deportivo Maldonado confirmó la rotura que sufrió Diego Segovia

El golero titular ante Liverpool tuvo que dejar la cancha en el segundo tiempo y este lunes se confirmó su lesión

13 de octubre de 2026 7:48 hs
Diego Segovia&nbsp;

Diego Segovia 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Deportivo Maldonado, uno de los equipos en la definición de la Liga AUF Uruguay, confirmó la baja de su arquero, Diego Segovia, quien sufrió una importante lesión en el último partido ante Liverpool con empate 1-1 en el Campus de Maldonado.

Por problemas en la rodilla, el golero titular ese día tuvo que ser sustituido a los 57 minutos por Adriano Freitas.

Diego Segovia, golero de Deportivo Maldonado, con una botella que le tiró la hinchada de Peñarol

Diego Segovia, golero de Deportivo Maldonado, con una botella que le tiró la hinchada de Peñarol

Finalmente, la SAD al frente del equipo fernandino confirmó que el golero tuvo rotura del ligamento cruzado anterior.

“El Club Deportivo Maldonado SAD informa que el futbolista Diego Segovia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en la pierna izquierda”, indicó el informe médico publicado este lunes.

Calendario apretado: Nacional posterga para el lunes 19 su trascendente partido contra Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

Lo que le queda por jugar a los candidatos al Torneo Clausura, a falta de cinco fechas: mirá los partidos de City Torque, Liverpool, Peñarol, Nacional y Deportivo Maldonado

“Se comienza a trabajar a la brevedad sobre el proceso de recuperación”, agrega la nota, sin especificar los tiempos en los que el arquero estará afuera de las canchas, en una lesión que lleva una intervención quirúrgica y varios meses de puesta a punto.

Otra lesión de arquero en pocos días

La lesión de Segovia se suma a las que otros arqueros sufrieron en las últimas dos fechas del Torneo Clausura.

Nacional tuvo la baja de Luis Mejía en el anterior partido frente a Montevideo City Torque, el lunes pasado, y en su lugar pasó a ser titular el argentino Alexi Martín Arias, quien lo reemplazó aquel día y estuvo en el arco este domingo ante Central Español.

Luis Mejía

Luis Mejía

Y ese día los palermitanos sufrieron la lesión de Emiliano Márquez, quien regresaba de una recuperación y volvió a sentirse en la zona de gemelos.

Emiliano Márquez

Emiliano Márquez

Central Español también tiene la baja del brasileño Rodolfo, desde hace ya varios meses, y quien volvió a atajar fue Federico Pintado, quien había reemplazado a ambos y lo hizo este domingo al tener que salir Márquez.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, el próximo lunes, Nacional recibirá a Deportivo Maldonado, encuentro que tendrá a los arqueros suplentes en cancha.

Las más leídas

Ignacio Suárez volvió a atajar en Nacional luego de no ser tenido en cuenta por Jorge Bava y desde el club negaron que busquen un arquero libre

Flavio Perchman pidió licencia en Nacional y toma distancia para calmar la tensión que generó en la interna del club

La reunión de Perchman con el oficialismo: una decisión tomada, el pedido para que desistiera y la necesidad de traer calma a Nacional, como en el cierre de 2025

Julieta Soria fue la segunda máxima anotadora del Sudamericano U19 de vóleibol donde Uruguay ganó un partido

Temas

Deportivo Maldonado

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos