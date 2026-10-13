Un auto circulaba a alta velocidad, cruzó en roja y chocó contra un ómnibus en el Centro: hay varios heridos

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes en el Centro de Montevideo dejó varias personas heridas , luego de que un automóvil que circulaba a alta velocidad chocara contra un ómnibus en la intersección de Ejido y Mercedes .

El siniestro se registró sobre las 03:44 horas de este martes 13 de octubre , cuando un auto que circulaba por Ejido impactó contra un ómnibus de UCOT que transitaba por Mercedes.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el ómnibus circulaba con luz habilitada cuando fue impactado por el automóvil, que se desplazaba a alta velocidad .

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La unidad de transporte colectivo realizaba el recorrido de la línea 330, con destino a Mendoza e Instrucciones , según detalló desde el lugar Telemundo (Canal 12).

A raíz del impacto, también se produjo una colisión con un camión cisterna que se encontraba detenido en el lugar. La información policial señala que fue el automóvil el que posteriormente chocó contra este vehículo.

Los heridos y la investigación de Fiscalía

De acuerdo con la información oficial de la Policía, el conductor del automóvil y el chofer del ómnibus resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales.

Por su parte, el consignado medio informó que el accidente dejó tres personas heridas, entre ellas los dos ocupantes del automóvil y el conductor del ómnibus. Según ese medio, el conductor del auto se encuentra grave.

Personal de Bomberos debió intervenir para rescatar a los ocupantes del automóvil, mientras que los pasajeros del ómnibus no sufrieron lesiones.

La Fiscalía de Flagrancia fue informada del siniestro y dispuso una serie de actuaciones para esclarecer las circunstancias del choque.

Entre las medidas ordenadas se encuentran el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la realización de las pruebas de espirometría correspondientes.

Durante la mañana de este martes, personal de Policía Científica y de Tránsito de la Intendencia de Montevideo trabajaba en el lugar, donde la circulación permanecía cortada.