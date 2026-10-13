Así es Gemelli, el hospital de los pontífices, donde será operado León XIV

El hospital Gemelli de Roma , donde el papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón , es el predilecto de los pontífices, hasta el punto de que Juan Pablo II lo bautizó como "Vaticano III".

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El sumo pontífice, de 71 años, ingresó este martes y permanecerá alrededor de una semana en este gran hospital del noroeste de Roma, que cuenta con un apartamento reservado para los papas.

Su predecesor argentino, Francisco (2013-2025), fue ingresado en cuatro ocasiones en este hospital por distintos problemas de salud: una operación por una hernia abdominal en junio de 2023, una infección respiratoria en marzo de ese mismo año, una intervención de colon en julio de 2021 y una neumonía bilateral en el invierno de 2025, pocas semanas antes de su muerte a los 88 años.

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Papa León XIV será operado del pulmón este martes en la tarde: ya se encuentra en el hospital

Durante esa última hospitalización, que se prolongó durante cinco semanas, el vestíbulo del hospital acogió ruedas de prensa de sus médicos ante cámaras de todo el mundo.

El papa Francisco quiso establecer la idea de una Iglesia "pobre y para los pobres".

El día de su alta, en marzo de 2025, Francisco apareció visiblemente debilitado en un balcón del hospital, una imagen que dio la vuelta al mundo.

Juan Pablo II, que dirigió la Iglesia católica desde 1978 hasta su muerte en 2005, estuvo ingresado nueve veces en Gemelli, donde pasó un total de 153 días.

Fue él quien en son de broma dijo en una ocasión que la Plaza de San Pedro era "Vaticano I", la residencia papal de verano de Castel Gandolfo el Vaticano II y Gemelli el número tres.

Las repetidas y prolongadas estancias de Juan Pablo II en Gemelli hicieron que el Vaticano creara allí un apartamento en el último piso, al que se accede por un pasillo custodiado por policías italianos y de la gendarmería del Vaticano.

Según los medios de comunicación italianos, la suite de paredes blancas está amueblada de manera sencilla.

Además de la habitación del papa, hay una sala de reuniones para el personal médico, una cocina, un cuarto de baño y zonas de descanso. También tiene una pequeña capilla.

El hospital más grande de Roma

La suite papal fue creada en mayo de 1981, cuando Juan Pablo II fue ingresado de urgencia tras haber recibido un disparo en la plaza de San Pedro, a manos de Mehmet Ali Agca, un joven turco.

El pontífice polaco fue sometido a una operación de casi seis horas para extraerle una bala del abdomen.

Juan Pablo II estuvo hospitalizado varias veces en Gemelli, pero murió en el Vaticano el 2 de abril de 2005.

El predecesor de Francisco, Benedicto XVI, nunca estuvo en Gemelli, al menos oficialmente.

Inaugurado en 1964, el hospital Gemelli, cuyo nombre completo es Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, es el hospital más grande de Roma. Según su sitio web, emplea a más de 5.000 personas.

El hospital forma parte de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, una institución fundada en 1921 en Milán y considerada la mayor universidad católica de Europa, con varios campus repartidos por Italia.

AFP