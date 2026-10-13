¿Quién es el jefe de la Iglesia Católica mientras el papa León XIV permanece internado?

A horas de que el papa León XIV se someta a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar , la atención se centra en cómo se organizará el gobierno de la Iglesia católica durante la ausencia temporal del pontífice.

Aunque el líder religioso conservará sus atribuciones, el cardenal y secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin , está a cargo de la gestión cotidiana de la Santa Sede .

La operación se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli y tiene como objetivo extirpar un pequeño nódulo pulmonar. La evolución del posoperatorio determinará cuándo León XIV pueda retomar sus actividades habituales.

Así es Gemelli, el hospital de los pontífices, donde será operado León XIV

El cardenal Pietro Parolin es el secretario de Estado del Vaticano desde 2013, cuando fue designado por el papa Francisco . Con una extensa trayectoria diplomática, es uno de los principales colaboradores del pontífice y tiene a su cargo la coordinación de asuntos políticos y diplomáticos de la Santa Sede .

Durante la internación de León XIV, Parolin continuará con sus responsabilidades habituales, sin convertirse en jefe interino de la Iglesia católica.

Pietro Parolin

La hospitalización no transfiere automáticamente las atribuciones del Papa a otro cardenal, por lo que las decisiones que requieran su intervención directa dependerán de su disponibilidad.

Entre los otros integrantes de la jerarquía eclesiástica que también tendrán actividad durante estos días se destaca el cardenal y prefecto del Dicasterio para la Evangelización, Luis Antonio Tagle. León XIV le encomendó celebrar la misa del miércoles 14 de octubre, durante la clausura de un encuentro por el décimo aniversario de Amoris laetitia.

Por su parte, el camarlengo de la Santa Iglesia Romana, Kevin Joseph Farrell, mantendrá sus funciones vinculadas a la administración de los bienes y asuntos temporales de la Santa Sede. Mismo escenario ejecutarán los organismos de la Curia Romana.

¿Qué se sabe de la operación a la que será sometido el papa León XIV?

El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un pequeño nódulo pulmonar detectado durante un control médico reciente. El procedimiento se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, donde el pontífice ingresó este martes.

El propio pontífice informó el domingo que la lesión estaba localizada y había sido detectada en una etapa temprana. Tras los estudios, sus médicos recomendaron extirparla. Hasta el momento, el Vaticano no precisó si el nódulo es benigno o maligno.

"Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado", informó León XIV.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

La Santa Sede estima que el período de recuperación demandará alrededor de una semana. Por ese motivo, fueron canceladas las actividades públicas del pontífice hasta el 20 de octubre, mientras permanece bajo atención médica.

La intervención constituye el primer problema de salud significativo desde el inicio de su pontificado, en mayo de 2025. Según informó Reuters, el médico Federico Venuto, jefe de cirugía torácica del Policlínico Umberto I de Roma, explicó que este tipo de procedimientos suele realizarse mediante técnicas mínimamente invasivas y señaló que "la tasa de complicaciones es extremadamente baja".