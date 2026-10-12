El nódulo pulmonar del papa León XIV: qué implica la operación y cuánto puede demorar la recuperación, según un cirujano uruguayo

El papa León XIV será hospitalizado este martes en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirparle un nódulo en el pulmón , detectado durante revisiones médicas recientes. Según informó el Vaticano, la lesión fue identificada en una fase muy temprana.

En diálogo con Todo un tema, de El Observador Streaming, el cirujano uruguayo Julio Trotchansky explicó que la expresión "nódulo pulmonar" no determina por sí sola si una lesión es benigna o maligna: "Decir 'nódulo pulmonar' no significa que sea maligno o benigno, y ahí radica la importancia de llegar a un diagnóstico certero" , señaló.

El especialista definió un nódulo pulmonar como una " lesión redondeada u ovalada, menor a tres centímetros, que representa un sector de tejido diferente al normal en el pulmón " . Agregó que la probabilidad de que se trate de un cáncer de pulmón aumenta en personas fumadoras, en aquellas expuestas a sustancias cancerígenas o que tienen antecedentes de otros tipos de cáncer.

La Iglesia uruguaya recibió con "sorpresa" el anuncio de la operación del papa, pero aclaró que "no hay cambios previstos, por ahora"

A menos de un mes de su viaje a Uruguay, el papa León XIV anunció que será operado de un nódulo en el pulmón "en los próximos días"

Trotchansky indicó también que actualmente existen técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas para extirpar este tipo de lesiones. En el tórax, explicó, se puede recurrir a la cirugía toracoscópica , que se realiza mediante pequeñas incisiones y genera un traumatismo menor en la pared torácica.

"Esto favorece una recuperación muy favorable", afirmó el cirujano, que sostuvo que el riesgo de la intervención depende, en buena medida, de las condiciones biológicas y los antecedentes del paciente, además de las características del procedimiento.

En relación con el caso de León XIV, Trotchansky consideró que probablemente se utilice una técnica mínimamente invasiva o robótica. Con estos procedimientos, explicó, la probabilidad de que no se presenten complicaciones "es muy alta", aunque aclaró que siempre existe la posibilidad de que surjan inconvenientes durante el posoperatorio.

"En el caso de un paciente de 71 años, vital, autónomo e independiente, la recuperación en ese tiempo debería ser adecuada para permitirle viajar, asumiendo que no se presenten complicaciones postoperatorias, que siempre pueden existir aunque se haga todo bien", explicó Trotchansky.

El especialista también señaló que no todos los nódulos pulmonares requieren una operación inmediata. La decisión depende de sus características y de los antecedentes del paciente. Cuando existen elementos que generan sospechas, puede optarse por una biopsia quirúrgica para obtener un diagnóstico. En otros casos, si la sospecha es menor, es posible realizar controles periódicos mediante tomografías.

El viaje del papa a Uruguay y las precauciones para viajar

El pontífice tiene previsto realizar una gira por América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Por el momento, el Vaticano prevé que la internación y la convalecencia se extiendan durante aproximadamente una semana.

Consultado en Todo un Tema sobre los plazos para volver a viajar en avión después de una cirugía pulmonar, Trotchansky explicó que el alta hospitalaria y la autorización para volar son cuestiones diferentes. Sobre esto, el cirujano dijo: "Las cirugías toracoscópicas o robóticas permiten el alta rápidamente, pero, en cuanto a los vuelos, hay que considerar la presión dentro de las cabinas de los aviones".

Además, Trotchansky explicó que se suele establecer "un período crítico mínimo de 14 días durante el cual no se recomienda a los pacientes viajar en avión". Después de ese plazo, agregó, se realizan evaluaciones radiológicas para comprobar que el pulmón esté completamente expandido y que no existan pérdidas de aire que puedan provocar complicaciones.

El cirujano explicó que la posibilidad de cumplir con los tiempos previstos depende de la magnitud de la intervención y de cuánto tejido pulmonar sea necesario extirpar. Una resección menor, que implique retirar una cantidad reducida de tejido, puede permitir una recuperación más rápida.