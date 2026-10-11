Iglesia uruguaya aclaró que no hay cambios previstos en visita del papa León XIV al país tras anuncio de operación por nódulo en un pulmón

La Iglesia católica uruguaya informó este domingo que la agenda de la visita del papa León XIV a Uruguay se mantiene, luego de que el pontífice anunciara que se someterá a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en un pulmón. “No hay cambios previstos, por ahora” , señaló la comunidad católica en un mensaje que hizo llegar a la prensa.

En el mismo texto, la Iglesia indicó que los católicos del país rezan por la pronta recuperación del Santo Padre y que continúan preparando su visita.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, se refirió al tema en un mensaje en redes sociales. “El Papa anunció que esta semana se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra”, escribió.

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León XIV, de 71 años , dio la noticia al término de la oración del ángelus, en la plaza de San Pedro. “Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado”, dijo.

El Papa anunció que esta semana se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo localizado en uno de sus pulmones. Recemos por su pronta recuperación y continuemos con mayor ánimo la preparación de su visita a nuestra tierra. pic.twitter.com/4a0cSsjiOf

El papa explicó que los médicos consideraron conveniente intervenir y que, siguiendo su consejo, decidió operarse. La intervención está programada “para los próximos días”. La oficina de prensa del Vaticano precisó que necesitará aproximadamente una semana para recuperarse.

La gira por América Latina

El Vaticano no especificó si la operación modificará la agenda internacional del pontífice, que tiene previsto viajar del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. Antes de anunciar la cirugía, el papa agradeció las oraciones de la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma, una de las principales asociaciones católicas peruanas, “con motivo de la visita pastoral” que realizará a Perú. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que el viaje se mantiene.

Es el primer problema de salud conocido de León XIV en los dieciséis meses que lleva al frente de la Iglesia católica. Robert Prevost, nacido en Chicago, fue elegido en mayo de 2025, tras el fallecimiento de Francisco, y es el primer papa estadounidense.