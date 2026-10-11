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A menos de un mes de su viaje a Uruguay, el papa León XIV anunció que será operado de un nódulo en el pulmón "en los próximos días"

La noticia llega a menos de un mes de que el líder de la Iglesia Católica viaje a Uruguay

11 de octubre de 2026 8:27 hs
Papa León XIV

Papa León XIV

Foto por ALBERTO PIZZOLI / AFP

El papa León XIV anunció este domingo que se someterá a una intervención quirúrgica "en los próximos días" para extirpar un nódulo "localizado en el pulmón" que se ha detectado "en un estadio muy temprano".

"Los médicos consideran oportuno operar y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido someterme a una operación para retirarlo", añadió el papa, de 71 años, al término de la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro.

"La intervención ya está programada para los próximos días", añadió el jefe de la iglesia católica.

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La noticia llega a menos de un mes de su viaje programado a Uruguay, que también tendrá escalas en Argentina y Perú. La estadía en nuestro país será entre el 6 y el 8 de noviembre.

El nódulo pulmonar se ha identificado durante una revisión médica reciente pero se halla "en un estadio muy temprano" y está "bien localizado".

Según un portavoz del Vaticano, el papa será operado en los primeros días de la semana que viene y se prevé que esté hospitalizado "aproximadamente una semana".

La intervención quirúrgica debería celebrarse en el hospital romano Gemelli, que acoge tradicionalmente a los papas desde Juan Pablo II.

Con información de AFP

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