Fue bombardeada por tropas brasileñas, conserva un órgano alemán de 1906 y será visitada por el papa León XIV en su viaje a Uruguay

La Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo se prepara para la visita del papa León XIV a Paysandú , prevista para el próximo 7 de noviembre, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay .

El templo será escenario de un momento de recogimiento del pontífice, quien ingresará acompañado por el obispo para rezar frente a la imagen de la Virgen y realizar una ofrenda floral, según anticipó el párroco Miguel Suárez .

"El papa va a dirigirse a la plaza y con los que estén en ahí les dará su bendición y posiblemente pueda saludar a alguno de los que estén aquí presentes delante de la Basílica", agregó el clérigo en diálogo con El Telégrafo .

Considerada una de las construcciones religiosas locales más emblemáticas, la basílica conserva una historia que atraviesa distintos períodos del país: fue blanco de los bombardeos de tropas brasileñas durante el sitio de Paysandú en el siglo XIX y alberga un órgano alemán de estilo romántico fabricado a comienzos del siglo XX.

¿Cómo es la iglesia de Paysandú, el templo que visitará el papa León XIV en su viaje a Uruguay?

Iglesia de Paysandú en 1865 Uruguayeduca.anep.edu.uy

La construcción de la actual Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo comenzó en 1860, bajo la dirección de los arquitectos Bernardo y Francisco Poncini. Sin embargo, las obras quedaron atravesadas por uno de los episodios más violentos de la historia local: el sitio de Paysandú, que se extendió entre diciembre de 1864 y enero de 1865.

Durante el asedio, la escuadra brasileña bombardeó la ciudad en apoyo a las fuerzas de Venancio Flores. La iglesia, que todavía estaba en sus inicios, sufrió graves daños. La defensa terminó con la caída de la plaza y el fusilamiento del coronel Leandro Gómez y otros oficiales el 2 de enero de 1865.

Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo @basilicapaysandu (Instagram)

Tras los destrozos, el edificio fue reconstruido y sumó elementos artísticos que hoy forman parte de su patrimonio. El altar mayor, realizado por el artista argentino Carlos Pibernat, data de 1881, mientras que las pinturas y los frescos interiores fueron obra del italiano Antonio Buscaglia. En 1880 también se instaló el reloj de la torre sur.

Uno de sus bienes más singulares es el órgano fabricado por la casa alemana Walcker e instalado en 1906. El instrumento, de estilo romántico, cuenta con tubos y una caja de roble, además de teclados manuales y pedalera. Su adquisición fue posible gracias a los aportes de fieles y colaboradores de la comunidad sanducera.

Basílica Paysandú @basilicapaysandu (Instagram)

La basílica también conserva la llamada Campana de las Misiones, una pieza de bronce fechada en 1689 y vinculada con las antiguas misiones jesuíticas. Tanto el edificio como parte de su patrimonio fueron reconocidos por su valor histórico y cultural: el templo recibió el título de basílica menor en 1949, otorgado por el papa Pío XII, y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997.