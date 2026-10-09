Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Sábado:
Mín  13°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / CURIOSIDADES

Fue bombardeada por tropas brasileñas, conserva un órgano alemán de 1906 y será visitada por el papa León XIV en su viaje a Uruguay

El templo será escenario de un momento de recogimiento del pontífice, quien ingresará acompañado por el obispo para rezar frente a la imagen de la Virgen y realizar una ofrenda floral.

9 de octubre de 2026 17:12 hs
Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo

Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo

La Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo se prepara para la visita del papa León XIV a Paysandú, prevista para el próximo 7 de noviembre, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay.

El templo será escenario de un momento de recogimiento del pontífice, quien ingresará acompañado por el obispo para rezar frente a la imagen de la Virgen y realizar una ofrenda floral, según anticipó el párroco Miguel Suárez.

Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo

Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo

"El papa va a dirigirse a la plaza y con los que estén en ahí les dará su bendición y posiblemente pueda saludar a alguno de los que estén aquí presentes delante de la Basílica", agregó el clérigo en diálogo con El Telégrafo.

Más noticias

¿Cómo será el papamóvil que utilizará León XIV en Uruguay?

Cómo es la Nunciatura Apostólica, el sitio donde se hospedará el papa León XIV en Uruguay

Considerada una de las construcciones religiosas locales más emblemáticas, la basílica conserva una historia que atraviesa distintos períodos del país: fue blanco de los bombardeos de tropas brasileñas durante el sitio de Paysandú en el siglo XIX y alberga un órgano alemán de estilo romántico fabricado a comienzos del siglo XX.

¿Cómo es la iglesia de Paysandú, el templo que visitará el papa León XIV en su viaje a Uruguay?

Iglesia de Paysandú en 1865

Iglesia de Paysandú en 1865

La construcción de la actual Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo comenzó en 1860, bajo la dirección de los arquitectos Bernardo y Francisco Poncini. Sin embargo, las obras quedaron atravesadas por uno de los episodios más violentos de la historia local: el sitio de Paysandú, que se extendió entre diciembre de 1864 y enero de 1865.

Durante el asedio, la escuadra brasileña bombardeó la ciudad en apoyo a las fuerzas de Venancio Flores. La iglesia, que todavía estaba en sus inicios, sufrió graves daños. La defensa terminó con la caída de la plaza y el fusilamiento del coronel Leandro Gómez y otros oficiales el 2 de enero de 1865.

Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo

Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo

Tras los destrozos, el edificio fue reconstruido y sumó elementos artísticos que hoy forman parte de su patrimonio. El altar mayor, realizado por el artista argentino Carlos Pibernat, data de 1881, mientras que las pinturas y los frescos interiores fueron obra del italiano Antonio Buscaglia. En 1880 también se instaló el reloj de la torre sur.

Uno de sus bienes más singulares es el órgano fabricado por la casa alemana Walcker e instalado en 1906. El instrumento, de estilo romántico, cuenta con tubos y una caja de roble, además de teclados manuales y pedalera. Su adquisición fue posible gracias a los aportes de fieles y colaboradores de la comunidad sanducera.

Basílica Paysandú

Basílica Paysandú

La basílica también conserva la llamada Campana de las Misiones, una pieza de bronce fechada en 1689 y vinculada con las antiguas misiones jesuíticas. Tanto el edificio como parte de su patrimonio fueron reconocidos por su valor histórico y cultural: el templo recibió el título de basílica menor en 1949, otorgado por el papa Pío XII, y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997.

Las más leídas

Vicepresidente de Bukele en El Salvador: "Raúl Sendic era uno de los de los referentes en mi generación"

Lluvias, tormentas y frío este fin de semana en Uruguay: Inumet y meteorólogos anticipan cuándo mejorará el tiempo

Ripoll dijo que sanción al edil Gonzalo Gómez fue "correcta" y destacó que fuera mayor a la que recibió Sendic por parte del FA

Maxi Gómez sufrió una fractura en una mano en el partido entre Nacional y City Torque, pero no le impedirá jugar contra Central Español

Temas

tropas Papa León XIV Uruguay

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos