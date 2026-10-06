Cómo es la Nunciatura Apostólica, el sitio donde se hospedará el papa León XIV en Uruguay

De cara a la visita del papa León XIV a Uruguay, el Vaticano confirmó que el Sumo pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica de Montevideo , una residencia que forma parte de la estructura de la Santa Sede en el país.

Ubicada en Bulevar Artigas 1330 , entre las calles Guaná y Chaná, en el barrio de Pocitos , funciona tanto como representación diplomática como residencia del nuncio apostólico.

El edificio tiene además un antecedente particular dentro de las visitas papales al territorio: Juan Pablo II permaneció allí durante sus viajes de 1987 y 1988 , y durante su segunda estadía llegó a saludar desde el lugar a quienes se habían acercado.

El papa visitará a Uruguay en un momento en que los católicos practicantes son una minoría

El inmueble nació como una residencia particular y fue proyectado por los arquitectos Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano Zubillaga . Con el tiempo fue adaptado para albergar las distintas dependencias vinculadas con la representación de la Santa Sede.

Entre sus espacios se encuentran oficinas, un jardín y una capilla, además de los sectores destinados a la vivienda. La distribución conserva características propias de una casa residencial, aunque incorporó las necesidades de una sede diplomática.

¿Cómo es la Nunciatura Apostólica de Uruguay?

Una reforma integral realizada en los últimos años permitió actualizar sus instalaciones. Los trabajos finalizaron en diciembre de 2017 y abarcaron una superficie cercana a los 2200 metros cuadrados, con la intervención del estudio Collet-Neri Arquitectos.

La historia institucional del lugar se remonta a 1939, cuando la representación pontificia en Uruguay adquirió formalmente el rango de Nunciatura Apostólica, después de haber funcionado como delegación apostólica.

El cargo de nuncio apostólico está actualmente ocupado por Gianfranco Gallone, sacerdote italiano que asumió esa función en Uruguay en 2023. Su tarea incluye representar a la Santa Sede ante el Estado uruguayo y mantener el vínculo con la Iglesia local.

La agenda de León XIV durante su visita

León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en una primera etapa que incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, con encuentros, celebraciones religiosas y espacios de diálogo con distintos sectores de la sociedad.

En Montevideo, el Pontífice conocerá la realidad social del barrio Casavalle y visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. También mantendrá un encuentro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay y presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario, según informó Vatican News.

El domingo 8 de noviembre, último día de la visita, viajará a Florida para celebrar la santa misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, durante la fiesta de la patrona de Uruguay y en coincidencia con la peregrinación nacional que el Episcopado suele realizar cada segundo domingo de noviembre.

La visita será la primera de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1988. El lema elegido para esta etapa es "Les anuncio una gran alegría", una frase tomada del Evangelio según san Lucas que busca expresar el sentido del encuentro del Pontífice con la Iglesia y la sociedad uruguaya.

El logotipo oficial tiene en el centro a Cristo crucificado y resucitado, representado en la férula de León XIV, acompañado a ambos lados por la figura del Papa y la Virgen de los Treinta y Tres. El diseño se completa con un sol inspirado en el Sol de Mayo y líneas azules que evocan la bandera nacional.