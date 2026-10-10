¿Por qué el obispo de Paysandú cree que el papa León XIV puede ayudar a frenar una "pandemia" que afecta a Uruguay?

El obispo de Paysandú , Arturo Fajardo , aseguró que la visita del papa León XIV a Uruguay puede contribuir a transmitir un mensaje de esperanza frente a los problemas de salud mental que atraviesa el país.

El religioso vinculó la fe con la posibilidad de "encontrar sentido" ante situaciones de sufrimiento, pérdidas personales y depresión, en un contexto marcado por los elevados índices de suicidio.

Durante una entrevista con Cadena 3 , Fajardo se refirió al impacto que podría tener la presencia del pontífice y advirtió sobre lo que describió como una "pandemia depresiva", junto con un consumo muy alto de medicamentos antidepresivos.

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Al explicar su postura, el obispo de Paysandú destacó la importancia de las creencias religiosas para afrontar situaciones difíciles, como la pérdida de un ser querido o de un empleo. "El que cree que la vida tiene sentido, que la muerte no tiene la última palabra, sin duda tiene un plus para enfrentar el sufrimiento, el dolor, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo con una mirada de esperanza", afirmó.

Fajardo también destacó el valor que el cristianismo le asigna a la esperanza. "Los cristianos creemos que en la esperanza hemos sido salvados y Cristo es nuestra esperanza", remarcó.

Intendencia de Paysandú

En relación con la llegada de León XIV, el clérigo consideró que la presencia del Papa puede fortalecer ese mensaje entre los fieles. "La presencia de alguien que viene a confirmarnos en la fe, viene a anunciarnos un mensaje de esperanza y alegría, creo que eso siempre es bueno", señaló.

Por último, al referirse al panorama de la salud mental en el país, afirmó: "En este tiempo de depresión, en Uruguay hablan de una pandemia depresiva, con un consumo altísimo de antidepresivos, entonces creo que ese mensaje puede impactar positivamente".

¿Cómo será la visita del papa León XIV a Paysandú?

La visita del papa León XIV a Paysandú está prevista para el sábado 7 de noviembre, con una misa al aire libre desde las 10 en el Parque París Londres, donde se espera la llegada de miles de fieles.

Después de la ceremonia, el Papa se trasladará a la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, donde realizará una visita privada acompañado por el obispo de la diócesis. Allí rezará ante la imagen de la Virgen y le ofrecerá flores, en una instancia de recogimiento dentro del templo.

Gub.uy

"El Papa entrará solo con el obispo, hará una oración delante de la Virgen, un momento de recogimiento, y hará una ofrenda floral a la Virgen", anticipó el párroco del templo, Miguel Suárez, en diálogo con El Telegrafo.

Al salir, León XIV descubrirá una placa conmemorativa y bendecirá una imagen del beato Jacinto Vera, primer obispo del Uruguay, que permanecerá en la basílica. Luego se dirigirá a la plaza Constitución, ubicada frente a la iglesia, para bendecir a las personas que se congreguen en el lugar y, posiblemente, saludar a algunos de los presentes.