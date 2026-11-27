Tras un arduo debate y con el respaldo unánime de todas las bancadas, el Senado de la Nación dio media sanción a la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. La iniciativa, que busca frenar la proliferación del juego en línea y proteger a los sectores más vulnerables, especialmente a los menores de edad, fue aprobada por 72 votos a favor.

El proyecto, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue objeto de intensas negociaciones entre los distintos bloques. Un punto clave del acuerdo permitió el tratamiento de una iniciativa complementaria impulsada por el oficialismo, que habilita al Enacom a bloquear sitios de apuestas irregulares y refuerza las medidas de protección para jóvenes.

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La Iglesia Católica había ejercido una fuerte presión para la aprobación de la ley, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que reiteró la urgencia de legislar sobre la problemática y la necesidad de priorizar las personas por sobre los intereses económicos. El Papa León XIV también fue citado en las exposiciones como un llamado a la responsabilidad social.

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La ley sancionada establece la prohibición de la publicidad de juegos de azar en diversos medios, incluyendo televisión, radio, redes sociales, y la promoción a través de influencers y figuras públicas. Se limita el patrocinio deportivo, se excluye a las empresas del sector de las listas electorales y se eliminan los bonos de bienvenida.

Para impedir el acceso de menores de 18 años a las plataformas, se exige la validación biométrica de la identidad y edad de los usuarios, vinculada al Renaper. Las billeteras virtuales también estarán sujetas a este requisito. La iniciativa prevé la creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa) y la incorporación de herramientas de autoevaluación y límites de tiempo de juego en las plataformas.

La iniciativa complementaria aprobada por el Senado busca dar herramientas al Enacom para que pueda bloquear sitios de apuestas que operan de manera irregular en un plazo de 24 horas, tras recibir denuncias. Esta medida busca complementar la ley principal y fortalecer los controles contra el juego clandestino.

La sanción de la ley fue celebrada por diversos sectores, quienes la consideraron un triunfo colectivo para la sociedad argentina. La medida avanza en un contexto donde la regulación del juego online era una demanda creciente ante la expansión de las plataformas digitales.