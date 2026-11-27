Un estudiante que sobrevivió al ataque con arma blanca en un tren que iba hacia Londres se ha reunido por primera vez con el pasajero que, según cree, le salvó la vida durante los apuñalamientos.

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Astrid dijo a la BBC que la decisión de Stephen Crean de enfrentarse a Anthony Williams le dio tiempo para escapar.

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Williams fue declarado culpable este jueves de intentar asesinar a Crean y a otras 13 personas en noviembre de 2025.

Astrid, que entonces tenía 19 años, y Crean, de 61, eran completos desconocidos que viajaban en el mismo tren cuando ella corrió por el vagón gritando que había un hombre con un cuchillo.

Los pasajeros del servicio ferroviario entre la ciudad de Doncaster y la estación londinense de King's Cross lograron reducir a Williams, de 33 años, utilizando una sartén y una tostadora mientras se desarrollaba el ataque el 1 de noviembre de 2025.

Crean corrió hacia Williams y recibió puñaladas en las manos, la espalda y el cuello. Astrid fue la última persona en llegar al vagón cafetería y cree que las acciones de Crean le dieron el tiempo suficiente para entrar y cerrar la puerta.

Justicia

Tras conocerse los veredictos de culpabilidad, los dos pasajeros se abrazaron.

Astrid le dijo al aficionado del club de fútbol Nottingham Forest, que regresaba en el tren a casa después de asistir a un partido: "Es maravilloso conocerte... ahora nos conoceremos durante mucho tiempo".

Crean respondió: "Significa muchísimo para mí conocerla. Conocerla ha sido lo mejor; valió la pena esperar. Estoy muy feliz".

Astrid, que prefirió no revelar su apellido, dijo que Crean era un héroe por lo que hizo aquel día.

Policía de Transporte de Reino Unido Anthony Williams, de 33 años, será sentenciado a lo largo de dos días en febrero.

"Simplemente le debo todo", señaló, antes de añadir:

"Hoy no estaría aquí sin ti. Y poner tu vida en riesgo por otra persona, una completa desconocida, es una muestra absoluta de valentía".

Añadió que Crean tuvo "una fracción de segundo para tomar una decisión" y que le debía la vida por haber actuado en ese instante.

"Así que simplemente quiero darte las gracias", dijo.

Crean la elogió por haberle alertado del peligro que representaba Williams cuando pasó corriendo junto a él.

"Puedes sentirte orgullosa de ti misma, y tus padres estarán orgullosos de ti", añadió.

Cómo ocurrieron las cosas

Durante el juicio, Crean declaró ante el tribunal que decidió "intentar detener" el ataque y que "se lanzó hacia" Williams.

Tanto Crean como Astrid vivieron momentos aterradores mientras Williams sembraba el pánico a lo largo del tren.

Crean contó que Williams le preguntó: "¿Quieres morir?", mientras lo apuñalaba varias veces.

Después logró encerrarse en un baño y llamar al 999 para informar de lo sucedido. Dijo que estaba cubierto de sangre y aterrado.

También recordó haber visto a Astrid llorando, con el maquillaje corriéndose por su rostro.

La estudiante de moda recordó haber visto cómo Crean se abalanzó sobre el atacante y se colocó entre ella y Williams para permitirle escapar.

"Pude cerrar la puerta junto con el resto de las personas que estaban detrás de mí. Si no hubieras estado entre nosotros... no tengo ni idea de qué habría pasado si no hubieras estado allí, justo en ese segundo", relató.

Astrid había visto una entrevista con Crean en la BBC dos días después del ataque y se contactó para explicar que era él quien la había ayudado a protegerla a ella y a otros pasajeros.

Solo ahora, una vez concluido el juicio, han podido conocerse en persona.

Crean dijo que se siente satisfecho de que el jurado declarara culpable a Williams de intentar asesinarlo, porque no creía que debiera quedar impune tras los brutales ataques cometidos contra él y el resto de los pasajeros.

Getty Images En el ataque resultaron heridas 14 personas.

La policía local pidió disculpas este jueves por los fallos cometidos al no detener a Williams tras otra agresión ocurrida un mes antes del ataque de Huntingdon.

Además de los ataques en el tren, Williams fue declarado culpable de intentar asesinar a otras cuatro personas en incidentes separados y será sentenciado en febrero.

Crean considera que debería haberse hecho más para evitar estos delitos posteriores.

"Creo que deberían haberlo detenido antes. No deberían haber permitido que siguiera deambulando así. Si hubieran actuado a tiempo, lo habríamos detenido antes", señaló,

Tras sobrevivir al ataque, Astrid correrá el Maratón de Londres en beneficio de Crimestoppers (un servicio donde se pueden denunciar crímenes de forma anónima) como parte de sus esfuerzos por dar un giro positivo a la traumática experiencia que vivió.

Dice que puede hacerlo gracias a las acciones de Stephen Crean.

Y él le ha prometido volver a estar allí para apoyarla, esta vez esperándola en la línea de meta.

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FUENTE: BBC