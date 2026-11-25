El Gobierno de Perú avanza con el proyecto de la Nueva Carretera Central , que contempla la construcción de dos túneles paralelos para mejorar la conexión entre Lima y la sierra central del país y facilitar el acceso hacia el océano Pacífico .

La infraestructura formará parte del túnel Pariachi , un tramo subterráneo que conectará los distritos de Ate y Cieneguilla , en la capital peruana. El recorrido permitirá atravesar una zona de difícil circulación y reducir considerablemente los tiempos de viaje.

La iniciativa integra un proyecto vial de mayor escala, diseñado para mejorar el transporte de pasajeros y mercancías entre la costa y las regiones del centro del país.

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El túnel Pariachi tendrá una longitud de 5938 metros y estará compuesto por dos tubos independientes, uno para cada sentido de circulación. Cada estructura contará con dos carriles, lo que permitirá disponer de cuatro carriles en total. 1

El diseño incorpora sistemas de ventilación, iluminación, drenaje y protección contra incendios. También tendrá 28 galerías de evacuación, conexiones peatonales y vehiculares entre ambos conductos y cámaras de videovigilancia vinculadas con un centro de control.

Uno de los aspectos particulares de la obra será su trazado por debajo de la zona arqueológica de San Juan de Pariachi. De esta manera, la infraestructura permitirá atravesar ese sector sin intervenir directamente sobre la superficie donde se encuentran los restos históricos.

La Nueva Carretera Central tendrá más de 180 kilómetros de extensión y conectará Lima con Junín, en la sierra central peruana. El objetivo será reducir a aproximadamente dos horas y media un viaje que actualmente demanda mucho más tiempo por la antigua ruta, además de mejorar el transporte de productos entre ambas regiones.

Sin embargo, el comienzo de los trabajos todavía enfrenta dificultades presupuestarias. Aunque el Gobierno peruano había anunciado recursos para poner en marcha la primera etapa durante 2026, el proyecto de presupuesto para 2027 contempla 100 millones de soles destinados a estudios y liberación de terrenos, sin fondos suficientes para iniciar la construcción del túnel.

Marc Chassande, gerente de la Nueva Carretera Central de PMO Vías, explicó en diálogo con RPP Noticias que los aspectos técnicos ya están resueltos: "La primera unidad funcional está efectivamente lista para poder iniciar. Ya tenemos los estudios definitivos, ya tenemos el estudio ambiental, las experiencias técnico-legales establecidas, ya tenemos las procuras culminadas. Nos falta efectivamente la disponibilidad presupuestaria para poder firmar ese contrato y avanzar con esta unidad".

El responsable del proyecto también advirtió sobre la necesidad de una "decisión política" para garantizar los recursos: "Lo que necesitamos es que el Estado peruano decida si quiere iniciar o no esta obra".