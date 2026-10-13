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El millonario premio económico que tendrá en juego Montevideo City Torque en la semifinal ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

Montevideo City Torque ya recaudó varios millones en la Copa Sudamericana y puede sumar más si pasa a la final

13 de octubre de 2026 9:44 hs
Marcelo Méndez&nbsp;

Marcelo Méndez 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Fase Dinero ganado
Primera US$ 225.000
Grupo US$ 900.000
Bonus por partidos ganados en fase de grupos US$ 500.000
Octavos de final US$ 600.000
Cuartos de final US$ 700.000
Semifinales US$ 800.000
Total US$ 3.725.000

El dinero equivalente supera lo que perciben los equipos por jugar fase de grupos de Copa Libertadores que es US$ 3 millones.

Los millones que puede ganar City Torque si gana la semifinal

Si el equipo de Marcelo Méndez hace historia y llega a la final, se asegurará un premio millonario.

Lo que le queda por jugar a los candidatos al Torneo Clausura, a falta de cinco fechas: mirá los partidos de City Torque, Liverpool, Peñarol, Nacional y Deportivo Maldonado

Cuándo juegan Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque por la semifinal de la Copa Sudamericana y por dónde verlo

En caso de ser vicecampeón, ganará US$ 2.500.000.

Y si levanta la copa, además de ser el primer equipo uruguayo en ganar la Copa Sudamericana, obtendrá un premio de US$ 7 millones.

Gary Kagelmacher

Gary Kagelmacher

Segunda semifinal

Luego del comienzo de las semifinales con el partido de este martes entre Boca Juniors y Vasco Da Gama, la segunda cita copera será este miércoles, cuando Atlético Mineiro reciba a Montevideo City Torque en el Arena MRV de Belo Horizonte.

Torque, el modesto debutante uruguayo, es la revelación del torneo y viene de remontar una serie 0-2 ante Cienciano para alcanzar su primera semifinal continental.

Los Citadinos empiezan a mostrar los frutos del plan del City Group en Sudamérica, que busca desarrollar talentos y potenciar clubes, como también hace con el brasileño Bahia y el boliviano Bolívar.

Además, el sábado Torque venció 1-0 a Danubio y volvió a meterse en la pelea por el título local.

Su entrenador, Marcelo Méndez, pidió "no tenerle miedo a nadie" ante la oportunidad histórica.

Marcelo Méndez

Marcelo Méndez

Enfrente estará Atlético Mineiro, que va por su primer título de Sudamericana y tiene dos espinitas clavadas después de perder la final de 2025 ante Lanús por penales y la de la Libertadores de 2024 ante Botafogo.

Uno que no se cambia por nadie es el colombiano Kevin Castaño, incorporado en el Mineiro a mediados de agosto tras su difícil paso por River Plate.

En la vuelta de cuartos ante Santos, Castaño asistió a Tomás Cuello para el 4-2 que llevó la serie a los penales, donde el arquero Gabriel Delfim fue decisivo.

También destaca la particular historia del mediocampista Gustavo Scarpa, quien recientemente se hizo viral como influenciador literario, pues inspiró un club de lectura entre hinchas del Galo e impulsó las ventas de "La muerte de Iván Ilich", de Tolstói.

Las revanchas de las semis se jugarán el martes 20 de octubre, cuando Vasco reciba a Boca, y un día después, cuando Torque sea local ante Mineiro.

Los vencedores viajarán a la ciudad caribeña de Barranquilla, en Colombia, para disputar la final el 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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