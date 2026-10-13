Boca Juniors vs Vasco Da Gama: se abren este martes las semifinales de la Copa Sudamericana; mirá el equipo xeneize con uruguayos

Boca Juniors afronta la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana en La Bombonera con la principal novedad de que no contará en este encuentro, y muy posiblemente tampoco lo haga en la revancha, con su mejor jugador que es Leandro Paredes por lesión , por lo que Rodolfo Arruabarrena define el equipo titular.

Desde las 21:30 de este martes el Xeneize se enfrenta a Vasco da Gama en una Bombonera colmada para dar el primer paso en la serie. Rodolfo Arruabarrena apostará por la base de la formación habitual, pero deberá realizar un cambio obligado y ajustar cuestiones tácticas ante la baja de su capitán por lesión.

La presencia de los uruguayos Miguel Merentiel y Leandro Lozano están confirmadas ya que ambos son futbolistas indispensables para el entrenador y serán de la partida esta noche. Lo único que resta confirmar por parte de Arruabarrena es si juega el colombiano Sebastián Villa y modifica el esquema habitual, o si lo sostiene e ingresa Williams Alarcón.

En función de la decisión que tome el entrenador, Boca jugará con un esquema u otro. Es decir, si Villa se gana su lugar en el once, el dibujo táctico será un 4-3-3 con el colombiano, Merentiel y Leonel Flores en la delantera, y Milton Delgado, Santiago Ascacibar y Carlos Palacios en el mediocampo.

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No obstante, en caso de optar por la presencia del chileno Alarcón desde el arranque, apelará a un sistema 4-3-1-2 con Palacios como una especia de enlace y Merentiel junto con Flores arriba.

Vasco Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors AFP

En el fondo se mantendrán los mismos nombres, con la presencia del uruguayo Leandro Lozano en el sector derecho que regresa al equipo titular luego de no haber jugado el fin de semana en el empate 1-1 ante Instituto por la fecha 12 del Torneo Clausura con el objetivo de alivianar cargas ante el calendario apretado que tiene Boca.

De esta manera, el posible equipo sería: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Williams Alarcón; Miguel Merentiel.

Por el lado del Vasco Da Gama, cabe resaltar la presencia de dos jugadores uruguayos: José Luis "Pumita" Rodríguez y Alan Saldivia, este último con muchas chances de ser titular según apuntan medios brasileños.

¿A qué hora juega hoy Boca Juniors y dónde verlo en vivo?

El Xeneize recibirá a Vasco Da Gama en La Bombonera a las 21:30 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.