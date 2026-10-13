Tras el partido de Al Nassr que se demoró por alerta de misil, Cristiano Ronaldo tuvo un destacado gesto luego del ataque que sufrió Arabia Saudita

Con una hora de retraso debido a una alerta de seguridad en Riad, el Al Nassr logró su primer triunfo en la Liga de Campeones de Asia al batir al Neftchi Fargonza de Uzbekistán (3-1), con un nuevo gol de Cristiano Ronaldo que eleva su cifra particular a los 981 tantos.

Tras el partido, el ídolo portugués tuvo un gesto con los saudíes al mostrar una insignia con los colores del país, en una mensaje de apoyo luego del ataque sufrido el fin de semana en Riad.

El gesto de CR7 fue especialmente destacado por Al Nassr en sus redes sociales.

El duelo de la segunda jornada de la competición, en el estadio King Saud University, estuvo a punto de no jugarse por las amenazas de misiles que estos días desafían la seguridad de la capital de Arabia Saudí.

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El inicio del partido de Liga de Campeones asiática entre el club saudita de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, y el equipo uzbeko Neftchi Fargana fue retrasado una hora el lunes, tras el anuncio por la coalición dirigida por Arabia Saudita de la intercepción de un misil lanzado por los hutíes en dirección a Riad.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita contra los hutíes anunció haber interceptado un misil balístico tirado por los hutíes, movimiento proiraní, sobre la capital saudita.

El gesto de Ronaldo con Arabia Saudita

Las gradas del estadio Al-Awal Park presentaban muchas butacas vacías para este encuentro, inicialmente previsto a las 21:15 locales.

La megafonía del estadio indicó que la situación era segura y que el partido se disputaría, y se pidió a los espectadores que se quedasen en sus butacas.

Sin embargo, la cadena oficial que difundía el partido indicó que "el inicio había sido retrasado" una hora, para arrancar a las 22:15.

Poco antes, los corresponsales de la AFP informaron haber escuchado detonaciones en Riad. Al mismo tiempo, habitantes de la capital recibieron en sus teléfonos una alerta indicando: "La región está expuesta a una amenaza aérea hostil. Mantengan la calma y manténganse en sus hogares o en un lugar seguro, lejos de ventanas y puertas, y continúen siguiendo las indicaciones de la defensa civil".

El gesto de Ronaldo con Arabia Saudita

Después, la coalición anunció haber "interceptado y destruido un misil balístico lanzado por los hutíes en dirección a Riad".

Riad recientemente ha recibido ataques sin precedentes desde el inicio de los conflictos en Yemen en 2014 entre los hutíes, apoyados por Irán, y las fuerzas gubernamentales, a las que la coalición militar dirigida por Arabia Saudita asistió con mano dura el año pasado.

La situación se calmó y los jugadores, que tuvieron que marchar al vestuario en el calentamiento después de la advertencia de las autoridades y los avisos de la megafonía del recinto, volvieron al terreno de juego y el choque se disputó con normalidad.

Triunfo de Al Nassr

La primera victoria del Al Nassr en el torneo, tras la goleada encajada en la jornada inicial, ante el Al Ain (4-0), se vislumbró a la media hora, cuando el brasileño Angelo aprovechó un pase de Nawaf Boushal hacia atrás y desde el punto de penalti batió por primera vez al meta Botirali Ergashev.

Portuguese superstar Cristiano Ronaldo waved a Saudi flag scarf after Al Nassr’s victory in the AFC Champions League, following a delay to the match triggered by a missile alert in Riyadh. pic.twitter.com/IyMy3c1Fzv — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2026

El Al Nassr ya jugaba sin el francés Kingsley Coman, lesionado muscularmente al cuarto de hora y sustituido por AYman Yahya.

Después, al borde del descanso, llegó la diana de Cristiano, que recibió un pase de Ayman Yahya y marcó a la media vuelta. Fue el tanto 981 en su carrera.

Respondió el representante de Uzbekistán, que en la primera jornada ganó al Al Quwa con un gol de Marcus Forss que finalmente fue anulado por fuera de juego.

¡¡CR 981!! Cristiano Ronaldo recibió una asistencia de pecho y, mediante una media vuelta LETAL, marcó un golazo para el 2-0 del Al Nassr ante PFC Neftchi.



La #AFC Champions League, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6chCPxUvVs — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2026

Llegó el premio visitante al inicio de la segunda mitad, en el 51, firmado por Alisher Odilov pero a falta de un cuarto de hora, un autogol de Anvarjou Gofurov deshizo las esperanzas del Neftchi y alivió al Al Nassr que sumó su primer triunfo de la Liga de Campeones de Asia.

Con base en EFE y AFP