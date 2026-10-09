Sonrisas, un gesto de complicidad y festejo: la charla de Darwin Núñez con Cristiano Ronaldo en la goleada de Al-Nassr; mirá el video

El regreso de la Saudi Pro League tras el parate por la fecha FIFA de setiembre-octubre dejó una jornada inolvidable por la octava fecha del certamen. En un duelo con fuerte presencia de figuras internacionales, Al-Nassr derrotó con autoridad por 3-0 a Al-Diriyah de Darwin Núñez , en un trámite donde la jerarquía colectiva del equipo conducido en cancha por Cristiano Ronaldo terminó imponiendo condiciones de principio a fin para subirse a lo más alto de la tabla de posiciones, con un gol para la victoria.

El astro portugués fue una vez más el encargado de abrir el camino hacia la victoria. Con su anotación en este compromiso, CR7 alcanzó la impactante cifra de 980 goles en su carrera profesional, acortando cada vez más la brecha hacia la histórica marca de los 1.000 festejos oficiales.

La actuación del portugués no solo sirvió para sumar de a tres, sino también para enmarcar un hito colectivo sin precedentes: con este triunfo, Al-Nassr estableció el récord absoluto de convertir goles durante 95 partidos consecutivos en la competición.

Más allá del contundente resultado deportivo, una de las imágenes más comentadas del encuentro la protagonizaron el propio Cristiano Ronaldo y Darwin Núñez al momento de retornar al campo de juego para disputar el segundo tiempo.

Repasá los tantos de la goleada de la selección uruguaya 6-1 contra India, con un nuevo tanto de Darwin Núñez y el doblete de Maxi Araújo

Al-Diriyah espera ansioso la llegada de Darwin Núñez, encendido por sus tres goles con Uruguay, para el partido del viernes ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Mientras ambos se disponían a reanudar las acciones, mantuvieron una charla distendida a la vista de todos.

Cubriéndose las bocas para evitar las cámaras pero dejando al descubierto evidentes gestos de complicidad y sonrisas de fondo, el diálogo cerró con un guiño de CR7, quien le levantó el pulgar derecho al delantero uruguayo al concluir la breve conversación.

Darwin completó los 90 minutos de juego en la ofensiva de Al-Diriyah, y se lo vio complicado ante una defensa y un rival que se sabía sumamente superior en la previa.

Pese a la entrega del atacante celeste, Al-Nassr terminó imponiendo su ritmo y efectividad para sellar la goleada por 3-0 y adueñarse en soledad del liderazgo del campeonato.