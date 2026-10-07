Al-Diriyah espera ansioso la llegada de Darwin Núñez, encendido por sus tres goles con Uruguay, para el partido del viernes ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Luego de una ventana internacional inolvidable con la selección uruguaya, Darwin Núñez emprendió su regreso a Arabia Saudita para reincorporarse a las filas de Al-Diriyah, club que lo espera ansioso ya que este viernes enfrentan a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en el regreso de la Saudi Pro League.

El atacante artiguense dejó atrás una prolongada racha de 17 encuentros sin festejar con la camiseta celeste al concretar un destape goleador formidable: firmó tres anotaciones en la gira de partidos amistosos de la fecha FIFA de setiembre-octubre con el equipo de Diego Forlán, recuperando la efectividad de cara al arco y la confianza en su mejor versión ofensiva.

El retorno de Darwin Núñez a tierras saudíes se produce en un momento crucial de la temporada para su club.

Al-Diriyah, institución en la que se encuentra a préstamo de Al-Hilal y en donde registra tres conquistas en sus primeros cinco partidos oficiales, lo espera con los brazos abiertos para encarar un encuentro de enorme trascendencia media y deportiva.

Sin el Campeón del Siglo, el Centenario, el Franzini ni el Viera: todo apunta a que Peñarol jugará ante Wanderers en el Parque Saroldi

Peñarol recibió el primer informe del expolicía que contrató para investigar los hechos de violencia que se generaron tras el clásico con parte de la barra del club

Este viernes 9, por la octava fecha de la Saudi Pro League, Al-Diriyah enfrentará nada menos que a Al-Nassr, conjunto que lidera en cancha la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Con el envión anímico que le otorgó su actuación estelar con la selección uruguaya, el delantero ex Peñarol apunta a ser la principal carta de gol de su equipo en Riad, buscando extender su racha y dar el golpe en la liga árabe.