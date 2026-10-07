Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Al-Diriyah espera ansioso la llegada de Darwin Núñez, encendido por sus tres goles con Uruguay, para el partido del viernes ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

El delantero uruguayo rompió una sequía de 17 encuentros sin anotar con la selección uruguaya, convirtió tres tantos y llega en un gran momento

7 de octubre de 2026 19:43 hs
Darwin Núñez sonríe en la práctica de Al-Diriyah luego de lo que fue la presentación con pasillo de sus nuevos compañeros

Darwin Núñez sonríe en la práctica de Al-Diriyah luego de lo que fue la presentación con pasillo de sus nuevos compañeros

Luego de una ventana internacional inolvidable con la selección uruguaya, Darwin Núñez emprendió su regreso a Arabia Saudita para reincorporarse a las filas de Al-Diriyah, club que lo espera ansioso ya que este viernes enfrentan a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en el regreso de la Saudi Pro League.

El atacante artiguense dejó atrás una prolongada racha de 17 encuentros sin festejar con la camiseta celeste al concretar un destape goleador formidable: firmó tres anotaciones en la gira de partidos amistosos de la fecha FIFA de setiembre-octubre con el equipo de Diego Forlán, recuperando la efectividad de cara al arco y la confianza en su mejor versión ofensiva.

A Darwin Núñez lo esperan con ansias en Al-Diriyah

El retorno de Darwin Núñez a tierras saudíes se produce en un momento crucial de la temporada para su club.

Al-Diriyah, institución en la que se encuentra a préstamo de Al-Hilal y en donde registra tres conquistas en sus primeros cinco partidos oficiales, lo espera con los brazos abiertos para encarar un encuentro de enorme trascendencia media y deportiva.

Peñarol recibió el primer informe del expolicía que contrató para investigar los hechos de violencia que se generaron tras el clásico con parte de la barra del club

Sin el Campeón del Siglo, el Centenario, el Franzini ni el Viera: todo apunta a que Peñarol jugará ante Wanderers en el Parque Saroldi

Este viernes 9, por la octava fecha de la Saudi Pro League, Al-Diriyah enfrentará nada menos que a Al-Nassr, conjunto que lidera en cancha la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Con el envión anímico que le otorgó su actuación estelar con la selección uruguaya, el delantero ex Peñarol apunta a ser la principal carta de gol de su equipo en Riad, buscando extender su racha y dar el golpe en la liga árabe.

Las más leídas

Sin el Campeón del Siglo, el Centenario, el Franzini ni el Viera: todo apunta a que Peñarol jugará ante Wanderers en el Parque Saroldi

Ranking FIFA: la selección uruguaya de Diego Forlán mantuvo su posición tras los partidos ante Japón, Corea del Sur e India; mirá la clasificación

Germán Pezzella viajó con permiso de Peñarol, pero vio la despedida de Lionel Messi desde la tribuna y no jugó; ya vuelve para sumarse a las prácticas

Peñarol recibió el primer informe del expolicía que contrató para investigar los hechos de violencia que se generaron tras el clásico con parte de la barra del club

Temas

Darwin Núñez Al-Diriyah Uruguay Al Nassr Cristiano Ronaldo

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos