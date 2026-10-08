Cristiano Ronaldo saludó a Lionel Messi tras su despedida de la selección argentina: "Una historia que quedará para siempre"

Lionel Messi se despidió de la selección argentina este martes por la noche en el Estadio Monumental , con un amistoso ante Benín que la albiceleste ganó 3-0 y en el que "la Pulga" anotó un gol.

Un día después del encuentro, el astro argentino publicó una carta en Instagram en el que expresó sus emociones tras retirarse de la selección, en un posteo que tuvo la respuesta de Cristiano Ronaldo .

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas , pero tengo claro que valió la pena cada paso que di" , expresó en primer lugar Messi, que agradeció a su familia por estar con él "sobre todo en los momentos difíciles" , y a sus compañeros y entrenadores durante este "viaje".

"No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo , en cada paso que dimos", afirmó el 10 en referencia a Diego Maradona, antes de también darle las gracias a todos los clubes que defendió y a Dios.

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"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", concluyó Messi.

Cristiano Ronaldo respondió el posteo de Messi con un mensaje para "la Pulga": "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo".

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi Foto: captura de pantalla de Instagram

La respuesta de Cristiano llega días después de abandonar la concentración de la selección de Portugal en medio de la disputa de la UEFA Nations League, luego de no tener minutos ante Noruega y que el entrenador Jorge Jesús le confirmara que no iba a jugar el tercer encuentro ante Dinamarca.

El astro portugués publicó una extensa carta en su cuenta de Instagram en la que aseguró que el DT faltó a su palabra al no colocarlo ante Noruega, y también al no expresar en la conferencia de prensa post partido declaraciones que habían acordado entre ambos y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), en la que entre otras cosas Jesús debía decir: "Cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no alinearlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría".