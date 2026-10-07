La frase de Lionel Messi en su despedida sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

Lionel Messi le puso punto final a su etapa en la selección Argentina en una noche emotiva en el estadio Monumental , luego de vencer a Benín por 3-0 en el amistoso con un gol del futbolistas del Inter Miami, y posteriormente brindó un discurso de despedida en donde se refirió a las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026 .

Como parte de su despedida de la selección Argentina , Lionel Messi dio en el Monumental un esperado discurso de adiós para el público en el que no dejó de sorprender por su verborragia y seguridad mostrándose más entero que el público y sus propios compañeros.

A su vez, aprovechó para hablar sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026 , en la que Argentina perdió 1-0 contra España y surgieron muchos rumores sobre que el equipo de Lionel Scaloni , por el rendimiento del equipo en ese partido y por el clima previo al juego, que algo extradeportivo pasó y que Argentina entregó la final.

Durante su discurso, Messi aclaró: "Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. En el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro como se dice. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional. La realidad es que llegamos con lo justo".

El excompañero de Luis Suárez y Lionel Messi en el Barcelona que anunció su retiro un día después de que Leo se despidiera de la selección argentina

Lionel Messi en su despedida de la selección Argentina AFP

Enseguida, amplió: "La peleamos como lo hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros con los que me tocó compartir. No solo con ellos y los que estuvieron en la época en que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos pero lamentablemente no pudimos ser campeones. También estuvimos muy cerquita pero no tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta".

"Quedó más que demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca. Como les digo siempre a ellos, como les dije en la última charla: para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección. No hay que darles el gusto", concluyó Messi.