Cuándo juegan Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque por la semifinal de la Copa Sudamericana y por dónde verlo

Atlético Mineiro recibe a Montevideo City Torque por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana este miércoles 14 de octubre en un partido donde el elenco de Marcelo Méndez lleva su histórica ilusión a Brasil cimentada en una campaña internacional memorable.

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El encuentro correspondiente a la ida de las semifinales del torneo continental está fijado para este miércoles 14 de octubre .

El escenario para este primer duelo es el Arena MRV , el moderno estadio del conjunto brasileño ubicado en la ciudad de Belo Horizonte.

Montevideo City Torque buscará obtener un resultado favorable en condición de visitante para luego intentar sellar la clasificación a la final como local, el miércoles de la semana próxima en el Estadio Centenario.

Lo que le queda por jugar a los candidatos al Torneo Clausura, a falta de cinco fechas: mirá los partidos de City Torque, Liverpool, Peñarol, Nacional y Deportivo Maldonado

Thiago Borbas metió un espectacular golazo de chilena para Atlético Mineiro, en la antesala de la semi de Copa Sudamericana contra City Torque

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque?

El pitazo inicial está programado para las 19:00 horas de Uruguay.

Equipo arbitral para Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque

La Conmebol designó a un equipo arbitral íntegramente colombiano para impartir justicia. El árbitro principal será Carlos Betancur.

Estará acompañado en las bandas por los asistentes Alexander Guzmán (A1) y Jhon Gallego (A2), mientras que José Ortiz oficiará como cuarto árbitro.

El VAR estará a cargo de David Rodríguez, quien contará con el respaldo de Keiner Jiménez (AVAR 1) y Luis Picón (AVAR 2).

¿Dónde ver en vivo Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque?

Al tratarse de un torneo internacional, los derechos de transmisión en Uruguay pertenecen a las cadenas internacionales. El partido se podrá ver en vivo por televisión por cable a través de las señales de ESPN y DSports (DirecTV).

Para quienes prefieran seguir el encuentro por streaming, estará disponible en las plataformas digitales Disney+ y DGO.

Boca Juniors vs Vasco da Gama la otra semifinal

El cuadro de la Copa Sudamericana empieza a definir a sus dos finalistas esta semana. Mientras el equipo uruguayo y el brasileño disputan su llave, la otra semifinal enfrenta a dos potencias del continente.

Boca Juniors vs Vasco da Gama jugarán su partido de ida este martes a las 21:30 horas, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

El ganador de esa llave será el rival de Atlético Mineiro o Montevideo City Torque en la gran final del certamen.

Montevideo City Torque atraviesa un momento histórico a nivel institucional, logrando posicionarse entre los cuatro mejores equipos de la competición. El equipo uruguayo buscará dar el golpe ante uno de los planteles más fuertes y de mayor presupuesto de Brasil para mantener vivo el sueño continental.