Thiago Borbas metió un espectacular golazo de chilena para Atlético Mineiro, en la antesala de la semi de Copa Sudamericana contra City Torque

El centrodelantero uruguayo Thiago Borbas asombró al fútbol brasileño al anotar un espectacular golazo de chilena este sábado en el partido que su equipo, Atlético Mineiro, le ganó 2-1 a Santos por la fecha 30 del Brasileirao.

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Santos se puso en ventaja a los 88' con gol de Gabriel Barbosa, pero el Mineiro, jugando de local en el MRV Arena de Belo Horizonte, lo dio vuelta con un gol de Vitor Hugo a los 90'+1' y el imponente tanto de Borbas, a los 90'+7'.

Borbas, de 24 años, surgió en River Plate , fue compañero de Matías Arezo y José Neris, fue vendido a Red Bull Bragantino y la temporada pasada defendió a Real Oviedo en LaLiga de España.

Su pase sigue perteneciendo a Bragantino que tras cederlo a Oviedo ahora lo prestó al Galo.

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El mes pasado, Borbas tuvo un ingreso clave contra Santos, por Copa Sudamericana, y definió la serie en los penales para que su equipo se metiera en las semifinales.

Ahí se medirá este miércoles, como local, a Montevideo City Torque a la hora 19.00. La revancha será una semana después en el Estadio Centenario.

Este fue el segundo gol de Borbas en Atlético Mineiro, que dirige el argentino exDT de Nacional, Eduardo Domínguez, tras anotarle a Vitória el 28 de agosto.

Atlético Mineiro quedó sexto en el torneo y Santos octavo