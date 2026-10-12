Lo que le queda por jugar a los candidatos al Torneo Clausura, a falta de cinco fechas: mirá los partidos de City Torque, Liverpool, Peñarol, Nacional y Deportivo Maldonado

El Torneo Clausura del fútbol uruguayo entra en su último tercio a falta de las cinco fechas finales y se espera que haya una apasionante definición con cinco equipos peleando por el título con cuatro puntos de diferencia entre ellos.

La tabla del Clausura tiene primero a Montevideo City Torque con 22 puntos, Liverpool 21, Peñarol y Nacional con 20 y Deportivo Maldonado con 18.

Mientras que en la Tabla Anual , que tiene peso importante para la definición de la Liga AUF Uruguaya ya que su ganador va directo a las finales, Peñarol lidera con 63 , Deportivo Maldonado con 59, Torque 57, Nacional 55 y Racing, que ya tiene asegurada su presencia en la definición como campeón del Apertura, con 53.

Las últimas cinco etapas tendrán partidos entre los candidatos al título, como así también contra equipos que se juegan sus últimos encuentros para zafar del descenso, como los que intentan meterse en copas internacionales.

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional sobre Central Español: el tricolor igualó la línea de Peñarol

Central Español 0-1 Nacional: el tricolor ganó con golazo de Tiziano Correa y se mete fuerte en la pelea del Torneo Clausura

Daniel Carreño Foto: Dante Fernández/Focouy

En la próxima fecha, la 11, por ejemplo, Liverpool recibirá a Peñarol en el Parque Viera y Nacional será local en el Gran Parque Central ante Deportivo Maldonado, mientras que Torque, entre medio de sus partidos de semifinales de Copa Sudamericana, recibirá a Albion que viene de ganar sus dos últimos partidos desde su cambio de entrenador con la llegada de Diego Franco.

En la siguiente, Liverpool deberá medirse ante Nacional en el Gran Parque Central y Peñarol será visitante ante Juventud de Las Piedras, mientras que Torque y Deportivo se medirán, ambos de locales, ante Cerro y Danubio, dos equipos que buscan la permanencia.

Washington Aguerre ataja una pelota en el partido entre Peñarol y Progreso Foto: Dante Fernández/ FocoUy

En las últimas tres etapas no habrá duelos directos entre estos cinco equipos, aunque tendrán salidas de riesgo.

En la 13 Nacional visitará a Danubio y Peñarol debe definir dónde recibe a Wanderers, en un partido sin hinchas carboneros. Torque visitará a Boston River, Liverpool será local ante Juventud y Deportivo irá ante Albion.

En la 14 Peñarol irá al Franzini y los tricolores recibirán a Albion, que en las últimas cinco etapas jugará ante tres de los candidatos. Torque será local ante Racing, Liverpool irá a Jardines con Danubio y el Depor será local con Cerro.

Mientras que en la última los albos definirán ante Cerro de visitantes y el carbonero recibirá a Cerro Largo de local en su vuelta al Campeón del Siglo. Torque visitará a Progreso, Liverpool será local ante Wanderers y Deportivo irá ante Boston River.

Lo que le queda a cada equipo en el cierre del Clausura

Equipo / puntos Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15 MC Torque 22 Albion (V) Cerro (L) B. River (V) Racing (L) Progreso (V) Liverpool 21 Peñarol (L) Nacional (V) Juventud (L) Danubio (V) Wanderers (L) Peñarol 20 Liverpool (V) Juventud (V) Wanderers (L) Defensor (V) Cerro Largo (L) Nacional 20 D. Maldonado (L) Liverpool (L) Danubio (V) Albion (L) Cerro (V) D. Maldonado 18 Nacional (V) Danubio (L) Albion (V) Cerro (L) B. River (V)

Fecha por fecha del Torneo Clausura: