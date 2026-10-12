Declaran en rebeldía a Tatiana Marset y ordenan su captura en Bolivia: defensa asegura que fue internada

La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía a Tatiana Marset , hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , y emitió una orden de aprehensión en su contra luego de que no compareciera a una audiencia de apelación prevista para este lunes 12 de octubre.

La resolución fue adoptada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer N.º 2 , según informó el medio boliviano El Deber.

La defensa de Tatiana Marset argumentó que la mujer se encuentra internada en un centro de salud y cuestionó que el tribunal no haya considerado su situación médica al momento de resolver.

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Su abogada, Mónica Terrazas , aseguró que existen informes elaborados por los efectivos policiales encargados de custodiar a su defendida que permiten acreditar los problemas de salud que ha atravesado.

"Durante todo este tiempo, las escoltas que han custodiado a Tatiana Marset tienen sus informes del tema salud como, por ejemplo, cuantas veces se le ha puesto calmantes o ha sido evacuada. De esa manera nosotros tenemos el respaldo, por más que el tribunal no haya valorado el estado de salud", declaró la abogada, según consignó El Deber.

La defensa también anunció que presentará un recurso judicial para intentar evitar que Tatiana Marset sea enviada nuevamente al penal de Palmasola.

La orden de aprehensión fue emitida tras su ausencia en la audiencia, mientras sus abogados buscan revertir la decisión judicial mediante la documentación médica y los recursos disponibles.