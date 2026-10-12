Gobierno envía al Parlamento proyecto de ley para incluir causal jubilatoria que permitirá retirarse a los 60 años

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció este lunes que el Poder Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros enviar al Parlamento el proyecto de ley que incluirá una causal jubilatoria que permitirá a las personas solicitar el retiro a los 60 años.

La introducción de esta nueva causal jubilatoria ya había sido anunciada en julio, luego de una recomendación surgida del Diálogo Social, y había tenido que buscar una vía distinta a la Rendición de Cuentas porque en este proyecto de ley no se podían abordar temas previsionales.

"Esto, que fue motivo de mucho debate cuando se aprobó la Ley N° 20130, va a generar tres condiciones importantes. Primero, se crea una nueva causal para aquellas personas que tengan entre 60 y 65 años de edad y 30 años de aportes —todas las personas podrán tomar la decisión de presentarse a esta causal o esperar a su jubilación, a los 65 años, que es la edad general de retiro—. Pero tiene un componente clave: el 30% de los salarios más bajos van a poder jubilarse a los 60 años en iguales condiciones, o mejores, de las que se establecían en los saberes jubilatorios previos a la la Ley N° 20130 ", explicó Sánchez en conferencia de prensa desde la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

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En relación a la prioridad que tendrá este proyecto en el Palacio Legislativo, Sánchez dijo que "la responsabilidad ahora le compete al Parlamento", pero que espera que "los parlamentarios le den la prioridad suficiente para avanzar".

"Cuánto más rápido se pueda aprobar mejor, pero el Poder Ejecutivo no maneja los tiempos del Parlamento", mencionó el secretario de Presidencia. Además, consultado sobre el costo fiscal del proyecto, Sánchez dijo que "seguramente en el debate parlamentario" se coloquen "arriba de la mesa muchos más números y más elementos".

Durante el anterior Consejo de Ministros, que ocurrió el 1.º de setiembre, el gobierno había presentado un proyecto de ley sobre política aeroespacial que fue enviado al Parlamento.

El texto, impulsado por el Ministerio de Industria en coordinación con las carteras de Defensa y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, tenía como objetivo central establecer la gobernanza del sector, fijar el marco regulatorio inédito para las actividades espaciales y formalizar la creación de la Comisión Nacional del Espacio.