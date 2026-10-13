Papa León XIV será operado del pulmón este martes en la tarde: ya se encuentra en el hospital

El papa León XIV llegó este martes al Hospital Gemelli de Roma , donde esta tarde será operado para extirpar el nódulo que le fue detectado en un pulmón .

El pontífice, de 71 años , salió de la Porta del Perugino de la Ciudad del Vaticano y saludó a los medios y personas que le esperaban . Llegó al Policlínico minutos después.

En esta ocasión, el papa no estará en la llamada zona del apartamento reservado a los pontífices ya que se encuentra en restructuración, pero será ingresado en otra zona aledaña siempre en el décimo piso . A las puertas del hospital se han congregado numerosos medios de comunicación y decenas de personas que esperan poder ver al pontífice.

La Iglesia uruguaya recibió con "sorpresa" el anuncio de la operación del papa, pero aclaró que "no hay cambios previstos, por ahora"

A menos de un mes de su viaje a Uruguay, el papa León XIV anunció que será operado de un nódulo en el pulmón "en los próximos días"

El equipo que se ocupará de la operación del papa está dirigido por Stefano Margaritora , cirujano toráxico experto con miles de intervenciones realizadas. Catedrático titular , Margaritora, de 66 años , dirige el servicio de cirugía toráxica del Hospital Gemelli desde hace diez años.

Este domingo, luego de rezar, el papa anunció que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo. Fuentes del Vaticano indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de "rutina".

Desde hoy, toda la atención volverá a este hospital romano, donde Juan Pablo II fue hospitalizado diez veces. Por ese motivo, en 1996, incluso bromeó diciendo: "El Vaticano Uno está en la plaza de San Pedro, el Vaticano Dos está en Castel Gandolfo, el Vaticano Tres se ha convertido en el Policlínico Gemelli".

Esta tarde el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina rezará un rosario en la capilla del Gemelli para expresar la cercanía de los fieles de la capital italiana al papa.

Según la oficina de prensa del Vaticano, los médicos estiman que la convalecencia durará aproximadamente una semana, lo que permitiría a León XIV partir a su gira por América Latina, donde visitará Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 17 de noviembre.

Con información de EFE.