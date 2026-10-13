Senador Nicolás Viera propone reducir la cantidad de departamentos de Uruguay: "Es ilógico que tenga 19"

El senador del Frente Amplio Nicolás Viera propuso discutir una reducción de la cantidad de departamentos de Uruguay , mediante un proceso de regionalización que permita achicar la estructura del Estado y disminuir el gasto público de los gobiernos departamentales.

Durante una entrevista en el streaming "Todo un tema", de El Observador, el legislador cuestionó la actual división territorial del país y sostuvo que es necesario revisar el funcionamiento de las intendencias y las juntas departamentales.

"Un país como el nuestro, que en seis horas lo cruza, es ilógico que tenga diecinueve departamentos" , afirmó Viera.

El senador aseguró que avanzaría hacia un modelo de regionalización y vinculó su propuesta con la necesidad de reducir el gasto estatal. "Yo la verdad que iría mucho más a un nivel de regionalización , a achicar el Estado de verdad, porque si hay una sangría de gasto público , son las intendencias y las juntas departamentales ", sostuvo.

En ese sentido, recordó que Uruguay tuvo una organización territorial diferente en sus primeros años como Estado independiente. "El Uruguay supo tener nueve departamentos al inicio de la República. ¿Por qué no?", planteó.

De todas formas, Viera aclaró que se trata de una iniciativa personal y no de una propuesta formal del Frente Amplio. "Esa es una idea solitaria mía, mía personal", señaló.

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Viera también planteó revisar el rol de los ediles departamentales

El legislador extendió sus cuestionamientos al funcionamiento de las juntas departamentales y consideró necesario abrir una discusión sobre la cantidad de ediles y las funciones que desempeñan actualmente.

"No es tan loco bajar el número de ediles", sostuvo, aunque reconoció las dificultades políticas que implicaría impulsar una transformación de ese tipo. "Es difícil discutir el tema cuando hay tantos involucrados directos, pero es verdad que es necesario discutirlo porque hay 19 realidades paralelas", afirmó.

Viera también se refirió al carácter honorario de los cargos de edil, establecido en la Constitución, y consideró que esa disposición responde a una realidad histórica diferente de la actual.

"Antes, en la década del 20, que los cargos ediles fueran honorarios, capaz que tenía sentido. Hoy es otro el ritmo. Hoy no tiene sentido", expresó.

En ese marco, defendió que quienes resultan electos por la ciudadanía puedan recibir al menos una compensación por los gastos derivados de su actividad. "De alguna forma, la persona que es electa por la ciudadanía debería tener por lo menos un resarcimiento de gastos", señaló.

Sin embargo, el senador insistió en que su planteo va más allá de una eventual modificación del régimen de compensaciones de los ediles y apunta a revisar la estructura política departamental. "Yo quiero hacer un planteo político mayor al sistema. Yo digo, ¿cuál es el rol del edil departamental hoy?", concluyó.