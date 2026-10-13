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Siniestro fatal en Canelones: choque frontal dejó dos muertos y cuatro heridos, entre ellos un niño de 11 años

Un auto y una camioneta chocaron de frente en el kilómetro 143 de la Ruta 11; los conductores de ambos vehículos fallecieron en el lugar

13 de octubre de 2026 7:40 hs
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Un siniestro de tránsito fatal ocurrido este lunes en Canelones dejó dos personas fallecidas y otras cuatro heridas, entre ellas un niño de 11 años.

El accidente se registró sobre las 15:00 horas, a la altura del kilómetro 143 de la Ruta 11, cuando un auto y una camioneta que circulaban en sentidos contrarios chocaron de frente por causas que todavía se investigan.

El automóvil era conducido por una mujer de 77 años, que falleció en el lugar como consecuencia del impacto.

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Por su parte, la camioneta era manejada por un hombre de 63 años, quien también murió en el lugar.

En este último vehículo viajaban otros cuatro ocupantes, que resultaron lesionados.

Uno de ellos, un hombre de 59 años, sufrió un traumatismo torácico cerrado provocado por el cinturón de seguridad.

Una mujer de 60 años presentó un politraumatismo en el miembro superior derecho y fue trasladada a CAMEPA, mientras que otra mujer de 42 años fue derivada al Círculo Católico con traumatismos varios.

El cuarto herido es un niño de 11 años, a quien se le diagnosticó politraumatismo con traumatismo encéfalo craneano (TEC) recuperado. Fue trasladado al Círculo Católico para permanecer en observación.

Las circunstancias que provocaron el choque frontal todavía están por determinarse.

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