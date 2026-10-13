Ante baja semestral de la pobreza, Orsi respaldó trabajo de sus ministros y realzó su importancia como gobierno "progresista" y de "izquierda"

El presidente Yamandú Orsi celebró este lunes ante el Consejo de Ministros, realizado en la residencia de Suárez y Reyes, la baja de la pobreza en el primer semestre del 2026.

El mandatario respaldó el trabajo de sus secretarios de Estado en esa línea y sostuvo que los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son una reafirmación del “rumbo”. Orsi aclaró que era importante para su gestión poner este dato sobre la mesa, dado que es un “logro” para cualquier gobierno que se defina como “de izquierda” y “progresista”, según pudo reconstruir El Observador.

En la conferencia de prensa posterior, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez sostuvo que “para un gobierno de izquierda es muy relevante, porque implica que el rumbo que estableció está empezando a dar resultados”.

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De acuerdo a los datos del INE, la pobreza medida por ingresos bajó en el primer semestre del 2026 al 14,8%, un 2,9% menos de lo que había sido a esta altura del año pasado. El gobierno destacó que la variación responde en su mayoría a un incremento de los ingresos en los hogares, apalancado por una política salarial por franjas que privilegió en los correctivos a los sueldos menores a los $39 mil.

El Poder Ejecutivo confió en tanto en profundizar los resultados a partir de la aprobación definitiva de la Rendición de Cuentas en el Parlamento, cuando quede vigente el nuevo sistema de transferencias sociales y sus respectivos aumentos para las asignaciones a la infancia.

El economista Matías Brum sostuvo este lunes en Desayunos Informales (Canal 12) que “es una caída de la pobreza genuina, verídica y muy fuerte”, acompasada de “una caída en la indigencia que también es muy significativa”, lo que significa que el impacto es sobre la franja más vulnerable. Pese a ser un dato semestral, el experto aseguró que “tendría que pasar algo muy raro para que la pobreza anual no haya bajado”, dado que “en general” la pobreza en el segundo semestre es “menor” a la primera mitad del año.

Brum también atribuyó estos guarismos a que “la inflación mordió menos de lo esperado”, por lo que “el incremento de sueldo rinde más porque los precios subieron menos de lo que se esperaba”.

Según se desprende de los datos del INE, los niños de 0 a 5 años registran la mayor caída de la tasa, de 32,4% a 24,9%, al comparar 2026 contra 2025. Entre los niños de 6 a 12 años baja de 29,3% a 22,9%. Brum atribuyó esta concentración de la baja en el hecho de que hay más adultos trabajando en esos hogares con niños que estaban debajo de la línea de la pobreza.

Foto: Inés Guimaraens

El tema se llevó buena parte de la discusión política en el Consejo de Ministros, con alocuciones de casi todos los presentes y explicaciones del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Economía. El secretario de la Presidencia mencionó por ejemplo que este tipo de resultados y el trabajo del gobierno son aportes que luego se ven reflejados en las encuestas.

Otras intervenciones apuntaron a la importancia de este dato de cara al Congreso del Frente Amplio que tendrá lugar este fin de semana, según pudo reconstruir El Observador. También hubo comentarios referidos a la escasa notoriedad que a su entender este tipo de noticias tienen en la “agenda” pública, al tiempo que en las consultas de los medios predominan temas “instalados” por la oposición.

Mientras que el oficialismo unificó el relato y salió al unísono a destacar las cifras, blancos y colorados cuestionaron que se festeje la baja en los números cuando esos hogares aún mantienen un modo de vida precario. “No es propaganda, es falta de respeto”, escribió por ejemplo el senador nacionalista Sebastián Da Silva. “Me imagino los 90 mil compatriotas viendo cómo usan sus 25 mil y pocos pesos de salario para el auto bombo oficial”.

Polémica por la causal de retiro anticipado

Sánchez anunció en la conferencia de prensa posterior que el Consejo de Ministros recibió un adelanto del nuevo Plan de Ciencia y Tecnología por parte del titular de la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González. El jerarca recordó que el último plan se remonta al gobierno de José Mujica.

Por otro lado, señaló que en los próximos días remitirán al Parlamento el proyecto de ley para crear la causal de retiro anticipado a los 60 años con 30 años de servicio.

Sánchez defendió que los trabajadores tendrán libertad de elección y que la norma será de alcance general, aunque apuesta a que el 30% de los sectores con pasividades más bajas accedan a “una jubilación mejor o superior”. Para el resto, en tanto, habrá “incentivos” para que “en la medida que vayan postergando su edad de retiro” consigan “prestaciones superiores”.

En base a un informe del BPS, el Ministerio de Economía había defendido en junio que esta causal no alterará “sustancialmente la trayectoria del gasto” y que no tendrá “niveles elevados de uso”, dado que a los sectores de ingresos más altos –a partir de un sueldo promedio de $46 mil– “no les convendrá ejercer el retiro anticipado”.

El proyecto, que será presentado la semana que viene a la bancada frenteamplista por parte del ministro de Economía, ya abrió un foco de debate con la oposición y el oficialismo deberá buscar los votos para aprobarlo en Diputados.

Álvaro Delgado después de una reunión del Directorio el 5 de octubre de 2026 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado, escribió en sus redes sociales que “el gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas” con la derrota del plebiscito del 2024 impulsado por el PIT-CNT y los sectores más radicales del Frente Amplio. “No se puede seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó. La democracia también es respetar la voluntad popular”.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez escribió: “Una causal fijada hace 100 años en una coyuntura donde la expectativa de vida era casi igual a la edad jubilatoria (...). Nos oponemos a desandar la reforma del 2023, a ir en contra de la sustentabilidad del sistema y a quitar derechos ya consagrados, generando inequidades entre las personas”.