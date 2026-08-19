Alejandro Sánchez: "Uruguay puede ser una gran plataforma para las empresas brasileras" y así mejorar "niveles de inserción internacional"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , fue uno de los oradores del evento Conexión Uruguay-Brasil que organizaron este miércoles El Observador y Piso 22 y durante su discurso subrayó que Uruguay "puede ser una gran plataforma para las empresas brasileras" y así mejorar los "niveles de inserción internacional en algunas áreas importantes".

Sánchez ironizó con que Uruguay puede ser considerado un " barrio de San Pablo " por su pequeña escala , por lo cual no es "una amenaza de competencia con Brasil".

Además, sostuvo que ambos países —además de compartir cuestiones geográficas, políticas y una "hermandad"— tienen un " destino común".

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Sobre el país vecino, Sánchez lo describió como un " gran país" , con " una de las economías más importantes de América Latina ", además de ser un territorio que cuenta con "recursos naturales, una gran escala, un mercado interno muy importante, una base industrial enorme y recursos humanos ".

"Uruguay, no tiene esa escala, pero sí tiene estabilidad jurídica. Somos un país con grado inversor desde hace bastante tiempo y tiene una cuestión central en este momento del mundo, que es la estabilidad y la previsibilidad", apuntó.

De esta manera, dijo que los gobiernos uruguayos pueden cambiar, pero que las "certezas jurídicas se respetan" y hay una política de Estado que tiende a construir las condiciones macroeconómicas para el desarrollo del país, sin importar el color político.

Brasil —detalló Sánchez— es el "principal socio comercial" de Uruguay. En 2025 las inversiones extranjeras desde ese país se consolidaron en los 4.400 millones de dólares y 14% de las exportaciones uruguayas lo tuvieron como destino.

El gobierno de Yamandú Orsi ha viajado recientemente a Brasil para dialogar con empresarios de ese país. Eso ocurrió, por ejemplo, en mayo, cuando el presidente y autoridades del Ejecutivo viajaron a San Pablo invitados por el grupo brasileño JHSF, que opera el Hotel Fasano de José Ignacio y anunció una inversión de US$ 400 millones para adquirir y ampliar el hotel Enjoy de Punta del Este.

Luego de esa visita, el canciller uruguayo Mario Lubetkin había dicho que los empresarios brasileños habían mostrado un "particular interés y disponibilidad de pasar a una nueva fase en los niveles de desarrollo comercial" y de inversiones en Uruguay.