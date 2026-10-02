De la adrenalina de las startups a la nueva era de un gigante: la visión del nuevo CEO de Jetmar sobre cómo la IA va a transformar el mundo de los viajes

La trayectoria de Alejandro Esperanza es, en sus propias palabras, una búsqueda constante de desafíos. Tras su paso por el sector naviero y su experiencia como intrapreneur en el Grupo Fiancar. Saltó al emprendedurismo puro con la plataforma de digitalización logística Gurucargo en 2014 que marcó en su vida un punto de inflexión. " Emprender forma parte de mi ADN . Es esa idea de luchar por lo que uno cree y llevar al máximo las ideas", dijo en entrevista con el programa Café y Negocios en el Streaming de El Observador.

El paso de una startup a liderar como CEO una empresa con 65 años de historia, como Jetmar, conlleva un cambio de paradigma en la gestión. Mientras que en el mundo emprendedor la velocidad es una cuestión de supervivencia —donde cada semana es "clave" para evitar el colapso—, en una corporación el ritmo debe ser más pausado y estratégico.

"No es lo mismo mover un barquito que un transoceánico" , graficó Esperanza. "Hay procesos, cultura y una forma de hacer las cosas. Hay que tener paciencia y saber que la velocidad, a veces, puede romper. El desafío es llevar los procesos de cambio a la velocidad que la organización puede aguantar, sin perder el impulso de cumplir los objetivos".

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Para el nuevo CEO de Jetmar, el liderazgo no se trata de imponer una visión, sino de construir sobre cimientos sólidos. "Encontré un equipo espectacular, profesionalmente muy capaz y con mucha experiencia. Mi rol es liderar esa transformación mientras todo va sucediendo, barajando y dando de vuelta para seguir agregando valor al cliente ".

La inteligencia artificial y el valor de lo humano

Consultado sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector turístico, Esperanza reconoció que la industria atraviesa un momento de "mucho miedo y mucha oportunidad". Si bien herramientas como ChatGPT pueden generar itinerarios complejos en segundos, el valor de una agencia de viajes reside en el acompañamiento humano y la gestión de imprevistos.

"La tecnología te resuelve la información, pero falta alguien que te diga: 'ya te escuché, ya entiendo lo que buscas y te recomiendo esto'. El viaje empieza en la cabeza, pero cuando salimos a vivir el mundo, surgen imprevistos. Ahí es donde el valor de una agencia con trayectoria se vuelve tangible: en el acompañamiento y la empatía", explicó.

El ejecutivo enfatizó que, en la era de la automatización, la clave para Jetmar es ser "extraordinariamente humanos". Según su visión, la capacidad de empatizar y curar experiencias basadas en el conocimiento profundo del cliente es algo que ningún algoritmo puede replicar con la misma efectividad.

Consejos para el ecosistema emprendedor

Al reflexionar sobre sus experiencias en Gurucargo y Vopero- plataforma de moda circular que vendió a la chilena Cencosud en 2025-, Esperanza destaca que el aprendizaje más valioso no reside en los éxitos, sino en la capacidad de resiliencia ante los momentos de crisis. "Son muchos más los puntos bajos que los altos, pero nadie llama a un periodista para contar que está en un callejón de decisiones", admitió.

El ejecutivo subrayó la importancia de la conformación de equipos y la selección de socios. "En los momentos malos se ven cosas feas de las personas. Por eso es vital emprender con quienes comparten tus mismos valores. Si sos responsable, devolverle a los inversores la confianza depositada es una mochila pesada. Mi aprendizaje es que hay que celebrar los momentos buenos, porque después hay muchos malos y hay que estar preparado para poner el pecho".

Para aquellos que hoy buscan transformar una idea en un negocio, Esperanza ofrece una recomendación contundente: "Sean los principales críticos de su propia idea". El ejecutivo sugiere "matar" el proyecto desde la teoría antes de lanzarlo, analizando cada arista de los economics y las barreras de entrada.

"No se enamoren de la idea de forma romántica. Si la idea aguanta el análisis crítico, si entiendes cómo fluyen los ingresos y cómo es la estructura de costos, entonces tendrás la convicción necesaria para sortear los momentos de bajada emocional", concluyó.

Con la mirada puesta en el futuro de Jetmar, Esperanza se muestra optimista. Aunque reconoce que la adrenalina de las startups es un "rush" difícil de igualar, hoy encuentra satisfacción en el impacto a largo plazo y en la posibilidad de liderar una compañía con historia hacia una nueva etapa de crecimiento, siempre bajo la premisa de que, tanto en los negocios como en los viajes, la clave reside en la capacidad de adaptarse y seguir aprendiendo.