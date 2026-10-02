Dos DJs uruguayos crearon una plataforma para profesionalizar su sector y tendrán su primera experiencia internacional antes de fin de año

Lo que comenzó como una conversación entre amigos sobre cómo profesionalizar la industria de DJs terminó convirtiéndose en Amadea, un emprendimiento uruguayo que reúne profesionales del rubro de distintos perfiles y busca organizar un mercado que entienden como “tradicionalmente atomizado”.

El proyecto es una iniciativa de Mateo Millburn y Martín Ortega , ambos con una extensa trayectoria como DJs-comenzaron a los 13 y 15 años de edad, respectivamente-.

En diálogo con Café y Negocios recordaron que se conocieron trabajando en 2019 y, desde ese entonces empezaron a trabajar juntos en casamientos y eventos. “A partir de 2023 se fueron sumando más DJs y comenzamos a organizar toques en conjunto. Esa fue la base de lo que hoy es Amadea”, reveló Ortega.

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“La lógica fue crear una opción donde el cliente no contratara únicamente a un DJ determinado, sino que pudiera recurrir a una marca capaz de ofrecerle distintas alternativas y resolver integralmente la contratación”, explica Millburn.

El diferencial de Amadea está en sistematizar la contratación: recibir las consultas, analizar las características de cada evento, recomienda al artista más adecuado, prepara el presupuesto y coordina la contratación, los pagos y los aspectos operativos. Así, el DJ puede concentrarse en la preparación musical y en su performance.

Para administrar esa actividad, la empresa desarrolló una plataforma propia donde registra eventos, negociaciones y contrataciones. Por otro lado, cada DJ dispone, además, de un portal en el que puede consultar su calendario, próximas fechas, montos a cobrar y otros datos de sus presentaciones.

“La herramienta apunta a automatizar procesos que habitualmente se resuelven mediante intercambios individuales entre artistas, clientes, productores y organizadores, y a generar una estructura que permita acompañar un mayor volumen de contrataciones”, explica Ortega que terminó de desarrollar la plataforma en agosto de este año .

La propuesta puede incluir también la producción técnica del evento. A través de Paradise Crew, una empresa vinculada al equipo y especializada en ese rubro, Amadea puede sumar sonido, iluminación y otros recursos cuando el cliente lo requiere.

La empresa reúne artistas con estilos y trayectorias diversos, que abarcan desde la cumbia y los oldies hasta el funk, el rock y el house, e incluyen propuestas con vinilos. Algunos de los DJ que se encuentran en Amadeo son: Santiago Soca, Johnny Terra, Vale Morales, Bruno Ferrari, Josémaría Olaso, Guillermo Riveron, Lucas Presso y los propios Ortega y Millburn.

“La intención no es representar únicamente al típico DJ asociado al boliche o a los hits más masivos, sino cubrir diferentes estilos y necesidades”, asegura Millburn.

Como parte de la construcción de una identidad musical común, Amadea comenzó a al mismo tiempo a producir contenido propio y ya cuenta con unos 15 remixes desarrollados para sus artistas.

Los precios y su apuesta al mercado internacional

Desde su lanzamiento, la empresa participó en la musicalización de 70 eventos y tiene más de 150 fechas reservadas, antes del inicio de la temporada de mayor actividad, que se extiende de noviembre a mayo.

Los honorarios varían según el artista y las características de cada contratación. Como referencia, Amadea maneja una franja aproximada de entre US$ 800 y US$ 2.500, aunque algunos DJs y eventos especiales pueden superar esos valores.

Los casamientos concentran alrededor de la mitad de la actividad. El resto se distribuye entre eventos corporativos y otras celebraciones privadas, como cumpleaños, fiestas de 15, bar y bat mitzvá, recibimientos y graduaciones.

La empresa ve una oportunidad de crecimiento en el segmento corporativo, especialmente mediante el vínculo con productoras y agencias de eventos. También busca desarrollar “residencias”: acuerdos con salones y espacios para que sus artistas sean presentados como proveedores preferentes. Uno de los ejemplos es su acuerdo con Casa de Campo.

Su modelo de negocios, sostuvo Ortega, se basa en cobrar una comisión a los artistas por contrato y no descartan abrir nuevas verticales como cursos de DJ.

A mediano plazo, también apuesta a escalar internacionalmente con contrataciones fuera de Uruguay bajo su propia marca. Para ello, busca aprovechar la experiencia internacional que ya tienen algunos de sus DJs y las diferencias entre las temporadas de eventos de cada mercado.

Su primer paso en el camino de internacionalización será un casamiento en Países Bajos antes de fin de año.