El nuevo Centro Nacional de Inteligencia Artificial abrió tres llamados para investigadores con sueldos de hasta $ 183.000: los detalles

El recientemente inaugurado Instituto Vidart , cuyo objetivo es impulsar la investigación en inteligencia artificial para el crecimiento económico y la competitividad del país, articulando academia, sector productivo y Estado, lanzó en las últimas horas tres convocatorias para formar parte del centro . Estas buscan investigadores en formación de maestría, doctorado y posdoctoral, para la línea de computer vision , con honorarios que se ubican entre los $65.799 y los $183.000.

La contratación se instrumentará bajo la estructura administrativa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en la modalidad de consultoría individual .

En todos los llamados el contrato es por un período de doce meses, prorrogable en función de la evaluación de desempeño y de los requerimientos del centro. La persona contratad a facturará sus honorarios , bajo un régimen de dedicación completa (40 horas semanales), con base presencial en la sede del instituto en Montevideo.

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Una de las convocatorias está dirigida a investigadores en inteligencia artificial, en línea computer vision, con nivel posdoctoral. En este caso, el llamado apunta a personas con doctorado finalizado en Computación, Ingeniería, Matemática, Estadística, Física u otras disciplinas afines a la inteligencia artificial, con producción científica demostrable en inteligencia artificial o aprendizaje automático.

En la experiencia requerida se menciona la producción científica consolidada en venues de primer nivel del área, trayectoria de colaboración internacional y, deseablemente, experiencia en supervisión de estudiantes o en la conducción de proyectos de investigación.

Diseñar, ejecutar y documentar experimentos, formulación de hipótesis, construcción de conjuntos de datos y benchmarks, entrenamiento y evaluación de modelos, y análisis riguroso de resultados, son algunos de los objetivos del cargo. A esto se suma publicar en revistas y conferencias de primer nivel del área, y participar en la elaboración de artículos, reportes técnicos y material de difusión científica.

En la convocatoria para investigadores de nivel posdoctoral los honorarios mensuales se ubican entre los $ 114.739 y $ 183.584,44. En este caso como en el resto de las convocatorias el monto se fijará dentro de cada rango según los antecedentes de la persona seleccionada. A su vez, los pagos se realizarán en cuotas mensuales, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance y del cumplimiento de las actividades acordadas.

Otra de las convocatorias está enfocada en investigadores con nivel de doctorado, quienes tienen como objetivo desarrollar investigación de excelencia en inteligencia artificial, bajo la orientación del/de la Investigador/a Principal (PI), contribuyendo a la producción científica del centro y a que sus resultados avancen hacia la aplicación y la transferencia.

La formación curricular requerida es maestría terminada en Computación, Ingeniería, Matemática, Estadística, Física u otras disciplinas afines a la inteligencia artificial, con trabajo de tesis en temas vinculados a la inteligencia artificial o el aprendizaje automático.

Entre la experiencia requerida se menciona también la producción científica en curso demostrable (publicaciones o preprints en venues del área) y experiencia en la ejecución autónoma de proyectos de investigación.

Realizar investigación original en los temas de la línea, con estándares internacionales de calidad y reproducibilidad, y diseñar, ejecutar y documentar experimentos son algunos de los objetivos que se mencionan en el llamado.

Los honorarios mensuales en este caso se encuentran entre $ 90.112 y $ 144.179 y dependen de los antecedentes de la persona seleccionada.

Por último, otra de las convocatorias apunta a investigadores en inteligencia artificial nivel maestría.

Se espera que desde este puesto los seleccionados contribuyan a la producción científica del centro y a que sus resultados avancen hacia la aplicación y la transferencia. La formación requerida es un título de grado en Computación, Ingeniería, Matemática, Estadística, Física u otras disciplinas afines a la inteligencia artificial.

La experiencia requerida en tanto es experiencia inicial en investigación (tesis de grado, proyectos de investigación, publicaciones o preprints, participación en grupos de investigación) o experiencia profesional relevante en desarrollo de soluciones de aprendizaje automático.

Los honorarios mensuales para este puesto se ubican entre $ 65.799 y $105.279.

En este caso, como en el de doctorado se menciona que cuando la persona curse estudios de posgrado, sus actividades forman parte del plan de trabajo y se coordinan con el investigador principal.

El número de personas a contratar en cada convocatoria no está predeterminado y el centro podrá contratar a una o más personas, o no realizar contrataciones, según la calidad de las postulaciones, las necesidades de la línea y la disponibilidad presupuestal. Las personas elegibles integrarán una lista de prelación para eventuales contrataciones posteriores.