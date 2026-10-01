Cómo Conatel pasó de fabricar centrales telefónicas a trabajar con inteligencia artificial en Uruguay

Este octubre, la empresa uruguaya Conatel, integradora de infraestructura tecnológica de misión crítica y de soluciones para la industria, cumple 90 años de operaciones ininterrumpidas en Uruguay.

Fundada en 1936, la compañía fue transformando su negocio al ritmo de los principales cambios tecnológicos del país. Desde la telefonía fija y celular hasta las redes de datos, la generación de energía renovable, la ciberseguridad, la nube y, más recientemente, la inteligencia artificial (IA), Conatel acompañó la evolución de distintas industrias y organizaciones uruguayas.

La empresa nació con la fabricación de centrales telefónicas y, con el tiempo, incorporó la producción de materiales eléctricos. Esta última actividad se separó posteriormente de la compañía, que pasó a concentrar su operación en dos grandes áreas de negocio: infraestructura de tecnologías de la información y soluciones para la industria.

A lo largo de su historia, Conatel ha incorporado al mercado uruguayo las tecnologías más relevantes de los principales fabricantes del mundo, implementándolas en las organizaciones y ocupándose de que sigan funcionando a través de sus servicios de soporte y operación.

En la práctica, Conatel es uno de los actores que conecta a la economía uruguaya con la infraestructura tecnológica que sostiene su funcionamiento. Sus soluciones están presentes en procesos esenciales de bancos, empresas estatales, puertos, aeropuertos, industrias, el sector agropecuario y la salud, entre otros ámbitos.

Ismael Almandos, gerente general de Conatel, destacó que “la empresa ha identificado con éxito en cada etapa qué se necesitaba para que las organizaciones fueran más productivas, trayendo las tecnologías al país antes de que se generara una demanda masiva, contemplando también las necesidades específicas de cada cliente en el proceso de implementación”.

En la actualidad, cuenta con más de 1.000 clientes y alrededor de 500 contratos activos de soporte y de operación de infraestructura. Trabaja con el respaldo de 32 alianzas vigentes con marcas líderes a nivel mundial, a la vez que cumple con estándares internacionales de gestión de la calidad y de satisfacción de sus clientes, con las certificaciones ISO 9001 e ISO 10002.

Su reciente incorporación de infraestructura para IA se da a través de Conatel DigitalHUB, que desarrolla conocimiento e integra fábricas locales de tokens, con cómputo acelerado, redes de alta capacidad, almacenamiento de datos no estructurados y capas de seguridad y control. De esta forma, protege la información más sensible de las organizaciones, operando a un costo previsible.

La expansión de Conatel también llevó a la compañía a Paraguay, donde desembarcó hace siete años y replicó su modelo de negocio para atender las necesidades tecnológicas de las organizaciones de ese mercado.

“Estamos muy contentos de celebrar estas nueve décadas compartidas con clientes, partners, aliados estratégicos, referentes empresariales y colaboradores, con la mirada puesta en seguir identificando, incorporando y poniendo a disposición de las organizaciones las próximas tecnologías relevantes para potenciar su productividad”, concluyó Almandos.