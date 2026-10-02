Javier Feres se postula como el sucesor de Yimmy Álvarez en Audaf: los elogios al actual presidente y el foco en la seguridad de los jueces en Juveniles

El juez Javier Feres será el candidato del oficialismo en las elecciones de fin de año de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol ( Audaf ), para suceder a Yimmy Álvarez , que dejará de ser el presidente del gremio después de seis años en el cargo.

Feres integra el grupo de trabajo de Álvarez como tesorero de Audaf, y en una entrevista con Referí explicó que su nombre como candidato a presidente fue "una decisión del equipo" que encabeza la gremial.

A eso se suma que el juez central –y contador público– está "con ganas" de ser el presidente del gremio , gracias a lo que entiende fue un buen trabajo en estos seis años de gestión. "Hemos corregido un montón de cosas, sobre todo en la parte económica y en las finanzas", expresó Feres.

Sobre lo económico, valoró que se alcanzaron distintas "regulaciones" de los sueldos , y se lograron distintos "convenios" que "mejoraron las condiciones para los árbitros y otorgaron beneficios". Sobre lo financiero, valoró que Audaf está a punto de firmar la adquisición de una nueva sede en Parque Rodó , para dejar su actual casa dentro de la tribuna Colombes del Estadio Centenario.

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Javier Feres, quien suspendió Montevideo City Torque vs Peñarol por apagón en el Charrúa, fue designado para hacerlo este miércoles en el Estadio Centenario

Consultado sobre los aspectos en los que la actual directiva está en el debe, Feres hizo especial hincapié en la seguridad de los árbitros en los partidos de Juveniles.

"Cuando hubo problemas en Primera siempre se negoció (con las autoridades) para resolverlo. En Juveniles hay que buscar un plan viable", detalló el actual tesorero del gremio. Actualmente la AUF pide que haya un mínimo de dos guardias para los árbitros en cada partidos de inferiores, y el costo de esta presencia es pagado por los clubes.

Tampoco olvidó la parte económica, que sostuvo debe seguir mejorando para llegar al objetivo más alto: "Profesionalizar para que los árbitros puedan vivir de su tarea".

De ser electo, Feres reemplazará a un Yimmy Álvarez que ha sufrido diversas críticas desde que está en el cargo, entre ellas por su cercanía a Ignacio Alonso.

"Toda persona que hace algo es criticada, las únicas personas que no son criticadas son las que no hacen nada. Creo que Yimmy hizo un excelente trabajo, y nos ha dejado muchas enseñanzas a los que venimos atrás", destacó sobre el actual presidente su posible sucesor.

"Balance positivo" en el partido entre City Torque y Peñarol

Maximiliano Olivera y Javier Feres Foto: Dante Fernández/Focouy

Feres destacó que recibió una "devolución buena" por parte del Colegio de Árbitros de su actuación en el encuentro de este miércoles entre Montevideo City Torque y Peñarol, que finalizó 1-1.

El árbitro central marcó que no tuvo observaciones relevantes sobre su rendimiento, y aclaró una jugada protestada por Peñarol ocurrida en el minuto 26, cuando Brian Gutiérrez fue amonestado por una dura falta contra Javier Cabrera: "Se tiró con temeridad, pero entendimos que era una clara amarilla".

Feres también resaltó que la "colaboración" de los dos equipos fue buena, priorizando siempre el juego. En ese sentido, valoró que hubo "61 minutos de tiempo efectivo", por encima del promedio del fútbol uruguayo.