El fuerte comunicado de Audaf en contra de una agresión sufrida con "violencia, discriminación y racismo"

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) emitió este martes un duro comunicado con relación a lo ocurrido en los últimos días en un partido de divisiones formativas de fútbol femenino en el que hubo "expresiones de carácter racista", contra las encargadas del encuentro.

Según informa la gremial de árbitros, este hecho no se puede relativizar y a su vez, mucho menos en el ámbito de las divisiones menores.

Audaf emitió un comunicado para respaldar a las árbitras que fueron agredidas con insultos racistas en las últimas horas.

"La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) expresa su más profunda preocupación y absoluto rechazo ante los hechos ocurridos durante una jornada de fútbol femenino juvenil, en la que integrantes de equipos arbitrales fueron objeto de expresiones de carácter racista y se registraron situaciones que comprometieron las garantías mínimas de seguridad necesarias para el normal desarrollo de la actividad", comienza el comunicado.

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Y prosigue: "La gravedad de estos hechos se ve especialmente acentuada por haberse producido en categorías formativas, ámbitos que deberían constituir espacios de aprendizaje, respeto, inclusión y desarrollo humano para niñas, niños y adolescentes. Resulta inadmisible que precisamente en escenarios destinados a la educación en valores se reproduzcan conductas discriminatorias, violentas y contrarias a los principios más elementales de convivencia".

Audaf afirma que "los insultos racistas no pueden ser relativizados ni naturalizados bajo ninguna circunstancia. El fútbol uruguayo, en todas sus categorías, tiene la responsabilidad de transmitir valores de respeto e igualdad, y quienes participan de la actividad (dentro y fuera del campo de juego), deben asumir ese compromiso. Audaf manifiesta su total solidaridad con las compañeras involucradas, destacando la profesionalidad con la que actuaron frente a situaciones de extrema sensibilidad. Asimismo, reconoce la importancia de haber adoptado las medidas necesarias para preservar la integridad de la terna arbitral y el normal desarrollo de la competencia".

"El arbitraje uruguayo reafirma su compromiso con la construcción de un fútbol libre de violencia, discriminación y racismo, especialmente en las categorías juveniles, donde se forman no solo futbolistas, sino también personas. No hay lugar para el racismo en el fútbol, mucho menos en el fútbol formativo", finaliza y firma la Comisión Directiva.