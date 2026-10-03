De mejorar la reproducción asistida a tecnología para estudiantes neurodivergentes: qué hacen las startups que evalúan a Uruguay como plataforma para crecer en Latinoamérica

Este lunes nueve startups internacionales que están evaluando Uruguay como plataforma para ingresar y escalar en el mercado latinoamericano llegarán al país . Lo harán en el marco de la tercera edición de Sprint Uy, un programa de inmersión intensiva que se desarrollará del 5 al 9 de octubre . El objetivo de la iniciativa, organizada por Uruguay XXI y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), es promover la instalación y expansión de emprendimientos innovadores en el país.

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En este marco, proponen una semana de actividades presenciales orientadas a emprendedores y fundadores de startups , en la que l podrán hacer conexiones con el ecosistema y conocer las facilidades que ofrece el país como hub de negocios e innovación de Latinoamérica.

En esta edición fueron nueve las startups seleccionadas para participar, cinco argentinas, tres brasileñas y una española.

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Dentro de las argentinas se encuentra Gameet, una startup biotecnológica que busca optimizar la producción de embriones humanos , emulando los procesos naturales de selección y maduración espermática en dispositivos impresos en 3D. De esta manera, el emprendimiento integra y automatiza etapas críticas de la fertilización in vitro, con el objetivo de mejorar la eficiencia y accesibilidad de la reproducción asistida.

Otra de las argentinas es Agrosintex, dedicada al sector ganadero. El emprendimiento desarrolla un aditivo alimenticio orgánico que reduce hasta un 95% las emisiones de metano entérico y mejora un 12% la eficiencia digestiva de los bovinos.

Calfix, por su parte, desarrolla aditivos y selladores, para transformar el hormigón tradicional en un sistema activo capaz de autorrepararse, prolongando la vida útil y reduciendo su impacto ambiental.

Otras de las startups argentinas, relacionadas con el mundo de la biotecnología, son BioCle y Resistia.

BioCle, por su parte, desarrolla una plataforma de entrega basada en vesículas extracelulares bacterianas (bEVs) para transformar compuestos bioactivos en productos más eficaces, al mejorar su estabilidad, biodisponibilidad y absorción celular.

Resistia, en tanto, desarrolla coadyuvantes para destruir los biofilms bacterianos y restaurar la eficacia de los antibióticos existentes contra infecciones crónicas.

Dentro de los emprendimientos brasileños seleccionados aparece Vent, sartup que ofrece una plataforma de inteligencia artificial para conectar datos industriales existentes y predecir fallas, optimizar el mantenimiento y reducir costos por paradas no planificadas.

Neuroidentify, también de origen brasileño, se dedica al desarrollo de tecnología educativa que utiliza el análisis de datos para promover una educación inclusiva y personalizada para estudiantes neurodivergentes.

Zenith, otra de las elegidas, es una plataforma de inteligencia en salud ocupacional basada en IA, que diagnostica riesgos psicosociales en las empresas.

Por último, Tintbio, de España, se especializa en la biorrefinería de microalgas. Para esto utiliza una tecnología patentada de extracción en cascada para ofrecer alternativas naturales y competitivas a compuestos artificiales en los sectores alimentario, agrícola y cosmético.