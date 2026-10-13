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Defensor Sporting no buscará un reemplazo para Mauricio Larriera: Andrés Rodríguez será el DT interino hasta fin de año

"El club agradece a Mauricio y a sus colaboradores el compromiso demostrado durante esta etapa", afirmó Defensor Sporting en un comunicado

13 de octubre de 2026 9:00 hs
Andrés Rodríguez, nuevo entrenador interino de Defensor Sporting

Andrés Rodríguez, nuevo entrenador interino de Defensor Sporting

Foto: Defensor Sporting

Defensor Sporting vive horas convulsas luego de que Mauricio Larriera renunciara a su cargo de entrenador tras la dura derrota 3-2 ante Cerro, en un partido que el violeta iba ganando 2-0 antes de sufrir una remontada con un hombre más que su rival.

Según informó Sport 890 y confirmaron fuentes del club a Referí, Larriera comunicó su renuncia apenas terminó el encuentro ante Cerro, la segunda remontada tras llevar dos goles de ventaja luego de la que le había propinado Nacional apenas tres fechas antes.

Sin embargo, Defensor comunicó su decisión dos días después en un comunicado publicado en sus redes sociales. "El club agradece a Mauricio y a sus colaboradores el compromiso demostrado durante esta etapa y les desea éxito en sus próximos desafíos profesionales", se lee en el tuit del violeta.

Tras ello, la institución comunicó que Andrés Rodríguez "asumirá de manera interina la conducción del primer equipo".

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Rodríguez, exfutbolista formado en el violeta que hasta 2014 jugó en clubes como Bella Vista, Cerro y Sportivo Luqueño, trabajó durante 12 años en las inferiores de Defensor. Era el actual DT de la categoría Sub 17.

Fuentes de Defensor confirmaron a Referí que no buscan a un nuevo DT para afrontar los últimos cinco partidos del Torneo Clausura, y Rodríguez quedará en su rol hasta fin de año. Estará acompañado de Rodrigo Gómez como asistente técnico, y Pablo Placeres será su preparador físico.

El técnico interino asumirá en un Defensor que marcha en el puesto 12 del Torneo Clausura con 8 puntos –producto de dos victorias, dos empates y seis derrotas– y en el onceavo lugar de la Tabla Anual con 35 unidades, a cinco de Albion, octavo y hasta el momento último clasificado a copas internacionales.

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