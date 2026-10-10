Bomba en Defensor Sporting: Mauricio Larriera renunció luego de sufrir la increíble remontada de Cerro en el Franzini

Mauricio Larriera renunció como entrenador de Defensor Sporting luego de la derrota 3-2 contra Cerro de este sábado por la mañana, en un partido en el que el violeta perdió una ventaja de 2-0 con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo.

Xavier Biscayzacú y Brian Montenegro pusieron en ventaja al local, y poco después del segundo tanto violeta fue expulsado Damián Suárez en la visita. No obstante, Bruno Morales descontó en el marcador y en el minuto 86 un gran cabezazo de Alejo Macelli empató el duelo.

Ya en los descuentos el árbitro Hernán Heras le otorgó un penal a Cerro por una mano de José Neris , que Morales cambió por gol para concretar la remontada del villero.

Según informó Sport 890 y confirmaron fuentes del violeta a Referí, Larriera comunicó su renuncia cuando llegó al vestuario del Estadio Franzini tras la derrota , la segunda remontada con dos goles de ventaja que sufre en pocas fechas junto con el 3-2 que le propinó Nacional en la fecha 7 del Torneo Clausura.

La increíble historia de vida que compartió Mauricio Larriera, campeón uruguayo con Peñarol, con su descubridor en el fútbol

Así quedó la tabla del Descenso tras la victoria de Boston River contra Wanderers y la increíble remontada de Cerro contra Defensor Sporting

Larriera llegó a Defensor el pasado mes de junio para suplir a Román Cuello, y nunca pudo lograr una regularidad de resultados. Dirigió un total de 16 encuentros, con tres victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Deja al equipo en el puesto 12 del Torneo Clausura con 8 puntos (con dos partidos ganados, dos empatados y dos perdidos), y onceavo en la Tabla Anual con 35 unidades, a tres de Central Español, octavo y último clasificado a copas internacionales que tiene un partido menos.

A las duras remontadas sufridas y los malos resultados por la Liga AUF Uruguaya se suma que el violeta quedó afuera en la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, tras quedar último con 2 puntos en el grupo que compartía con Plaza Colonia, Cerro Largo y Rentistas.