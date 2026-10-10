Bomba en Defensor Sporting: Mauricio Larriera renunció luego de sufrir la increíble remontada de Cerro en el Franzini

Mauricio Larriera renunció como entrenador de Defensor Sporting luego de la derrota 3-2 contra Cerro de este sábado por la mañana, en un partido en el que el violeta perdió una ventaja de 2-0 con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo.
Xavier Biscayzacú y Brian Montenegro pusieron en ventaja al local, y poco después del segundo tanto violeta fue expulsado Damián Suárez en la visita. No obstante, Bruno Morales descontó en el marcador y en el minuto 86 un gran cabezazo de Alejo Macelli empató el duelo.
Ya en los descuentos el árbitro Hernán Heras le otorgó un penal a Cerro por una mano de José Neris, que Morales cambió por gol para concretar la remontada del villero.
Según informó Sport 890 y confirmaron fuentes del violeta a Referí, Larriera comunicó su renuncia cuando llegó al vestuario del Estadio Franzini tras la derrota, la segunda remontada con dos goles de ventaja que sufre en pocas fechas junto con el 3-2 que le propinó Nacional en la fecha 7 del Torneo Clausura.
Larriera llegó a Defensor el pasado mes de junio para suplir a Román Cuello, y nunca pudo lograr una regularidad de resultados. Dirigió un total de 16 encuentros, con tres victorias, cinco empates y ocho derrotas.
Deja al equipo en el puesto 12 del Torneo Clausura con 8 puntos (con dos partidos ganados, dos empatados y dos perdidos), y onceavo en la Tabla Anual con 35 unidades, a tres de Central Español, octavo y último clasificado a copas internacionales que tiene un partido menos.
A las duras remontadas sufridas y los malos resultados por la Liga AUF Uruguaya se suma que el violeta quedó afuera en la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, tras quedar último con 2 puntos en el grupo que compartía con Plaza Colonia, Cerro Largo y Rentistas.