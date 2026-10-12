Julieta Soria fue la segunda máxima anotadora del Sudamericano U19 de vóleibol donde Uruguay ganó un partido

La selección uruguaya femenina de vóleibol U19 cerró su participación en el Sudamericano de la categoría con una victoria ante Ecuador por 3-2, en un torneo que tuvo como una de sus grandes protagonistas a Julieta Soria , quien finalizó como la segunda máxima anotadora de la competencia.

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La jugadora sanducera, que defiende a Centro Allavena de Paysandú, convirtió 83 puntos en cinco partidos , producto de 69 ataques , cuatro bloqueos y diez puntos directos de saque (aces).

Según la tabla final de goleadoras, Soria quedó únicamente por detrás de la argentina Sofía Baldo , quien acumuló 92 puntos. La uruguaya superó, entre otras, a la argentina Catalina Borrero Müller (80), la venezolna Yaleska Colina (79) y la boliviana Renata Gonzales (78).

Además, Soria compartió el primer lugar de la estadística de aces con diez , junto a otras jugadoras del campeonato, las argentinas Soria y Borrero Müller.

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Soria tiene apenas 16 años y mide 1,80 metros por lo que dio tres de ventaja en el certamen. En 2024 fue abanderada de Uruguay en el Juegos Sudamericanos Escolares de Bucaramanga.

En el debut ante Venezuela, que terminó con derrota celeste por 3-0, Soria fue la máxima anotadora uruguaya con 13 puntos.

Posteriormente, frente a Chile, volvió a destacarse y terminó como máxima goleadora del partido con 19 unidades, aunque Uruguay cayó nuevamente en tres sets.

Ante Perú aportó nueve puntos y fue la segunda anotadora del equipo. Su producción creció en los últimos dos compromisos: convirtió 20 puntos contra Bolivia y cerró el torneo con 22 ante Ecuador.

En ese último encuentro, que Uruguay ganó por 3-2, Soria fue distinguida como la jugadora más valiosa (MVP), coronando una actuación individual sobresaliente.

Uruguay se despidió con una victoria ante Ecuador

El seleccionado uruguayo perdió sus primeros cuatro encuentros del campeonato frente a Venezuela, Chile, Perú y Bolivia.

En su despedida logró revertir esa tendencia y venció a Ecuador por 3-2, con parciales de 25-15, 25-16, 20-25, 11-25 y 15-11.

La Celeste comenzó con autoridad y se llevó los primeros dos sets, pero Ecuador reaccionó y forzó un quinto parcial. Allí Uruguay consiguió imponerse por 15-11 para celebrar su primera victoria del certamen.

El triunfo permitió cerrar la participación con un resultado positivo, en una competencia que volvió a enfrentar a las juveniles uruguayas con selecciones de importante desarrollo continental.

Rival Resultado Venezuela 0-3 (9-25, 17-25, 14-25) Chile 0-3 (23-25, 23-25, 20-25) Perú 0-3 (23-25, 18-25, 11-25) Bolivia 1-3 (28-26, 14-25, 21-25, 23-25) Ecuador 3-2 (25-15, 25-16, 20-25, 11-25, 15-11)

"Tuvimos muy poco tiempo para prepararnos"

Más allá de su destacada actuación individual, Soria dejó una importante declaración: "Tuvimos muy poco tiempo para prepararnos, dio el fruto más o menos, pero ahí vamos", expresó la voleibolista sanducera a la transmisión oficial del evento apenas terminado el encuentro con Ecuador.

Sus palabras fueron en consonancia con lo que declaró Valentina Pallas, entrenadora de la selección masculina U19 que el 12 de setiembre le ganó a Perú para quedarse con el penúltimo puesto del torneo, que se jugó en Araquarí.

“Es un orgullo estar acá y para nosotros esto es un logro porque no nos preparamos tanto, por infraestructura y por cuestiones económicas. Es un camino para seguir creciendo”.

El plantel femenino estuvo compuesto por Agustina Olmedo, Emilia Burgueño, Alfonsina Salvano, Guadalupe Silva, Antonella Zuccotti, Emilia Burgueño Quirici, Julieta Soria, Sofía Cabrera, Allegra Moreira, Emilia Sagardoy, Catalina Fernández, Valentina Yáñez, Ana Paula Cardozo y Sofía Reinaldo. El cuerpo técnico lo encabezó Álvaro Petrocelli acompañado por Federico Briano, Laurita Álvarez y Rodrigo Colina.