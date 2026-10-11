Old Girls y Old Christians pegaron primero en las semifinales de ida de los playoffs del Uruguayo de hockey sobre césped

El Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped de la rama femenina entró en su etapa decisiva y el sábado se disputaron los partidos de ida de las semifinales de los playoffs, con victorias de Old Girls y Old Christians, que dieron el primer paso hacia la definición del título.

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Old Girls se impuso 2-0 sobre Carrasco Polo con goles de Paulina Fresnedo y Josefina Chahnazaroff, mientras que Old Christians venció 1-0 a Náutico gracias a un tanto de Paz Fernández .

Las dos eliminatorias permanecen abiertas y se resolverán el próximo sábado, cuando Carrasco Polo y Náutico sean locales en los encuentros de vuelta.

Old Girls consiguió un importante triunfo por 2-0 frente a Carrasco Polo, en un enfrentamiento entre dos de los grandes protagonistas del hockey femenino uruguayo.

Old Christians y Old Girls se clasificaron a las semifinales de los playoffs del Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres

Náutico vs Old Christians y Carrasco Polo vs Old Girls: se juegan las semifinales del Uruguayo femenino de hockey sobre césped

Paulina Fresnedo abrió el marcador y alcanzó los 11 goles en la temporada, mientras que Coti Chahnazaroff convirtió el segundo, el cual fue su segundo tanto del año.

Una de las figuras del encuentro fue Milagros Algorta, quien tuvo una participación determinante en las dos conquistas a partir de destacadas jugadas por las bandas.

La victoria confirmó el buen rendimiento de Old Girls frente a Carrasco Polo durante 2026. Las azulgranas suman tres triunfos en otros tantos enfrentamientos ante este rival en la temporada, luego de imponerse 2-1 el 9 de mayo y 3-2 el 8 de agosto.

Para encontrar la última victoria de Carrasco Polo sobre Old Girls hay que remontarse al 28 de junio de 2025, cuando ganó 1-0 con un gol de Teresa Viana.

Sin embargo, la historia reciente entre ambos equipos refleja una marcada paridad. Carrasco Polo ganó los dos enfrentamientos de 2025 y la rivalidad ha sido una constante en la definición de los campeonatos.

Entre ambos clubes conquistaron los últimos 12 Campeonatos Uruguayos: siete fueron para Carrasco Polo y cinco para Old Girls. Polo es el vigente campeón, tras consagrarse en 2025, mientras que el último título de Old Girls llegó en 2024.

La revancha se disputará el próximo sábado en cancha de Carrasco Polo, donde las locales intentarán revertir los dos goles de diferencia.

Old Christians sorprendió a Náutico y cortó su gran racha

En la otra semifinal, Old Christians derrotó 1-0 a Náutico como local y tomó ventaja en una eliminatoria que enfrenta a dos equipos de gran rendimiento durante la temporada.

El único gol del encuentro fue convertido por Paz Fernández, quien llegó a ocho tantos en 2026 y atraviesa una destacada campaña.

Con esa cifra, Fernández igualó a Paula Carvalho como máxima goleadora de Old Christians en la temporada.

El triunfo tuvo especial importancia por la fortaleza que había mostrado Náutico durante el año.

El conjunto rojo, campeón de la tabla Anual, solamente había sufrido una derrota antes de esta semifinal: el 28 de mayo, cuando perdió 3-2 frente a Carrasco Polo.

Desde entonces había disputado ocho encuentros, con siete victorias -una de ellas por wo ante Yacht- y un empate. Esa racha terminó con la victoria de Old Christians.

Para las ganadoras, el resultado representa una nueva oportunidad de alcanzar la final de los playoffs, instancia a la que llegaron en 2024, cuando eliminaron a Carrasco Polo en cuartos de final y posteriormente perdieron la definición frente a Old Girls.