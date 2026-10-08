Náutico vs Old Christians y Carrasco Polo vs Old Girls: se juegan las semifinales del Uruguayo femenino de hockey sobre césped

Náutico, número uno de la fase regular y campeón de la Tabla Anual, vuelve a escena este sábado para disputar las semifinales del Campeonato Uruguayo femenino de hockey sobre césped . Su rival será Old Christians, que viene de eliminar a Biguá.

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La otra semifinal la disputarán Carrasco Polo , número 2 de la fase regular, y Old Girls , que viene de eliminar a Woodlands.

Náutico no juega desde el 29 de agosto cuando le ganó 2-1 a Old Girls con goles de Agustina Díaz.

Dos días antes jugó contra el mismo rival y lo superó 3-2 cerrando así su fase regular que fue espectacular con 16 partidos ganados, un empate y una sola derrota (2-3 ante Carrasco Polo) , con 70 goles a favor y 20 en contra.

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Ahora jugará contra Old Christians que en cuartos de final empató 0-0 contra Biguá para luego vencerlo 3-0 con gran actuación de Paula Carvalho.

En la primera rueda, Náutico le ganó 3-2 y en la segunda empataron 2-2 ganando las rojas de Carrasco y Punta Gorda 2-0 en shoot-out.

El partido de ida será este sábado a la hora 18.10 en cancha de Old Christians.

Carrasco Polo, vigente campeón, no juega desde el 29 de agosto cuando goleó 5-1 a Yacht.

Enfrente tendrá a Old Girls que empató 1-1 en la ida contra Woodlands, de visitante, para luego ganarle agónicamente 1-0 como locatario.

El partido de ida se jugará este sábado a la hora 16.10 en cancha de Old Girls, en British School. La revancha será una semana después en el escenario de Polo.

Por dónde ver las semifinales de hockey sobre césped

Los partidos serán transmitidos a través de la señal de COUTV y, en principio, por el canal de YouTube del Comité Olímpico Uruguayo.