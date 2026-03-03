Lagomar, un club con aroma familiar que escaló de la divisional F en Uruguay hasta ganar un partido en el Sudamericano de Clubes de vóleibol

Lagomar cumplió una destacada actuación en el Sudamericano de Clubes masculino de vóleibol disputado en Campinas al ganar un partido y dar pelea en sus dos presentaciones en fase de grupos

El equipo dirigido por Roberto Busiello se clasificó como campeón de la Liga Uruguaya jugada en noviembre del año pasado y presentó un plantel conformado por jugadores locales más cuatro argentinos y un brasileño.

Los tres argentinos que ya salieron campeones a nivel local y ahora fueron al Sudamericano son Valentín Lombardo, Marcos González y Augusto Sosaya , a los que se sumó el libero Fausto Inostroza y el brasileño Caio Coutinho.

"Este torneo es el mayor certamen entre clubes a nivel continental, teniendo la presencia de equipos sumamente poderosos con jugadores que destacan o destacaron en grandes torneos, como Juegos Olímpicos, mundiales o selecciones, por lo que la experiencia en el torneo es muy valiosa para nosotros", contó Nico Busiello a Referí.

En el debut, Lagomar perdió 3-0 con parciales de 25-11, 25-18 y 25-13 contra Sada Cruzeiro de Brasil, ganador de 11 títulos sudamericanos y de las últimas nueve ediciones. En esta ocasión perdieron la final 3-2 con Renata Campinas.

En el segundo set, Lagomar jugó a gran nivel quedando empatado 18-18 hasta que los brasileños apretaron el acelerador para aplicarles un parcial de 7-0.

En el segundo partido del grupo le dieron más que pelea a Defensores de Banfield con el que cayeron 25-21, 25-21 y 27-25.

"A pesar de haber perdido contra los brasileños y argentinos, nuestra evaluación es positiva porque a los equipos uruguayos siempre nos costó enfrentarnos a ellos, y jugar un partido de igual a igual frente a los argentinos y llegar a estar igualados contra los brasileños, para nosotros es sumamente positivo y único para un equipo uruguayo, que no se daba hace mucho tiempo, por lo que nuestra evaluación es positiva, y para culminar por el séptimo puesto, se le ganó a un equipo chileno con jugadores profesionales, de selección chilena y que han jugado mundiales. Quedando como el tercer país, luego de los tres equipos brasileños y los tres argentinos", analizó el jugador uruguayo.

El torneo lo jugaron nueve equipos y en duelo por la séptima posición Lagomar derrotó a Club Deportivo Murano por 3-1 con sets de 25-21, 24-26, 25-23 y 25-22.

"Los jugadores argentinos son amigos míos desde hace años ya que hemos jugado muchas veces al beach volley cuando compartimos preparación para el Mundial en 2023, y con el resto del equipo también se han acoplado muy bien. Muchos de ellos ya habían estado con nosotros durante gran parte del año pasado, como Augusto, Valentín y Marcos que jugaron la clasificación para este torneo, Valentin que desde 2024 juega acá y ya es uno más de nosotros y conocido ya en Uruguay. Para esta última etapa trajimos a un brasileño y otro amigo de Argentina que también se acoplaron muy bien al equipo y cada uno apoyó desde el lugar que le tocó", explicó Busiello.

"En cuanto a compartir con mi padre (Roberto), obviamente es una alegría tanto para mí como para él, empezamos con este proyecto en la última categoría (serie F de la Liga Livosur) en 2021, logramos ascender a la primera división en 2025, y ese mismo año salimos campeones de la Superliga y nos ganamos el cupo para este certamen, por lo que es una gran alegría. La médica del club es mi madre, por lo que todo el club es sumamente familiar y es un gran logro el solamente poder participar. A pesar de eso, en este tipo de eventos yo soy un jugador más y tratamos de dejar de lado el tema familiar", reconoció.

"Respecto al esfuerzo económico, fue un gran esfuerzo que tuvimos que hacer, muchos jugadores tuvimos que salir a buscar sponsors, organizamos campeonatos, vendimos rifas, hicimos cantina, todo esto para poder llegar a pagar el elevado monto de los pasajes. A pesar de eso, luego de muchas jornadas de trabajo, pudimos descontar gran parte del total y se hizo mucho menos pesado el gasto", expresó Busiello.

Consultado sobre qué debe hacer el vóleibol uruguayo para lograr ser más competitivo, el jugador afirmó: "Creo que es algo que tiene que ver con las divisiones juveniles y un proceso que no se hace en nuestro país. En todos los países se realizan proyectos en los cuales se toman jóvenes y se los potencia por años hasta que llegan a un nivel de élite, en nuestro país no tenemos ni una selección de voleibol de piso. De nuestro equipo, un 70% son jugadores de vóleibol de playa ya que al no haber selección de piso, muchos optan por comenzar a jugar vóleibol de playa. Además, las oportunidades de vóleibol son escasas, nuestro equipo, en este torneo, fue el equipo más joven, con un promedio de 22 años, muchos de 18 o 19, porque luego, por temas de estudio o de trabajo, los jugadores deben dejar el deporte ya que no se les presentan oportunidades para poder continuarlo".

En 1968, Lagomar se convirtió en el único equipo uruguayo en ganar un Sudamericano de Clubes. Ahora, 58 años después, tras cinco años de un proceso de trabajo generado por Roberto Busiello, regresó a la arena internacional dejando una muy buena imagen.